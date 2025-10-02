Sinner, ca Ronaldo! FOTO. Chinezii i-au făcut o statuie, dar fanii nu au avut milă: „Cea mai urâtă! Este AI?”

Jannik Sinner (24 de ani), locul #2 ATP, a avut parte de o surpriză uriașă în China, unde a fost amplasată o statuie cu chipul sportivului italian.

Sculptura este cu totul specială, Sinner fiind îmbrăcat precum un războinic chinez.

Totul a fost pus la cale de organizatorii Rolex Shanghai Masters, turneu care se desfășoară în perioada 1-12 octombrie.

Jannik Sinner, omagiat în China

Prezent la turneul din Shanghai, Jannik Sinner a avut parte de o surpriză din partea organizatorilor. Aceștia i-au făcut o statuie sportivului italian.

Sinner este reprezentat în ipostaza unui luptător tradițional chinez, opera fiind confecționată din teracotă. Inițial, statuia ar fi trebuit să fie surpriză, însă sportivul a aflat totul de la un ziarist.

Deși italianul a fost flatat de gestul chinezilor, fanii au fost sceptici în privința statuii. Aceștia sunt de părere că opera de artă nu seamănă cu Sinner, amintind de celebra statuie a lui Cristiano Ronaldo de la Funchal.

Un fan a scris pe X: „Cred că nu seamănă deloc cu el”.

„Este cea mai urâtă statuie pe care am văzut-o vreodată”, a afirmat altul pe rețelele de socializare.

Un al treilea fan a avut o curiozitate: „Este AI sau pur și simplu nu seamănă deloc cu el?”.

Între timp, un fan mai optimist a scris: „Arată bine, nu-mi pasă dacă seamănă sau nu cu el”.

Jannik Sinner: „Nu m-aș fi gândit niciodată”

Jannik Sinner a mărturisit că a fost surprins plăcut de gestul chinezilor.

„E foarte ciudat pentru mine. Am doar 24 de ani și văd o statuie cu mine la unul dintre cele mai mari evenimente la care particip.

Nu m-aș fi gândit niciodată să văd o statuie de-a mea aici, pe acest teren, așa că e mai mult ca un amestec de fericire și mândrie”, a declarat Jannik Sinner, citat de si.com.

Immortalising our 2024 champion with his very own terracotta statue 😍@janniksin #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Xx2lFGYhZJ — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 2, 2025

