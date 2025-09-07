„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”
Adrian Mititelu
Stranieri

„Așa a votat Blănuță!” Adrian Mititelu se implică în scandalul fotbalistului pe care l-a trimis la Dinamo Kiev: „E ca majoritatea românilor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 13:18
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 13:26
  • Adrian Mititelu a sărit în apărarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani), după ce jucătorul a ajuns în mijlocul unui conflict după transferul la Dinamo Kiev.
  • Totul a pornit după ce un blogger local a descoperit mai multe postări pro-ruse ale jucătorului pe rețelele de socializare.

După ce a fanii clubului ucrainean au reacționat dur la aflarea veștii respective, Blănuță și-a prezentat scuzele într-un interviu ulterior.

Adrian Mititelu: „Blănuță este pro-european!”

Patronul celor de la FCU Craiova a reacționat și el chiar în ziua interviului acordat de Blănuță, dezvăluind preferințele politice ale fostului său jucător.

„100% VLAD este PRO-EUROPEAN! A VOTAT în alegerile prezidențiale din Moldova pentru MAIA SANDU!

În alegerile din România a VOTAT pentru NICUȘOR DAN!

Ori, un astfel de om nu poate fi decât de partea UCRAINEI, așa cum sunt majoritatea românilor de pe ambele maluri ale Prutului!

Vlad a avut cel puțin alte 2 variante foarte atractive, respectiv RAKOW în Polonia și SCHALKE 04. A ales DINAMO Kiev, sincer și eu am fost surprins”, a scris Adrian Mititelu pe pagina de Facebook.

Explicațiile oferite de Blănuță în primul interviu pentru Dinamo Kiev

„Vreau să le demonstrez fanilor lui Dinamo că le susțin opinia despre război. Rusia este un agresor și încalcă opinia altcuiva. Este foarte trist, pentru că Ucraina, apărându-și pământul și cetățenii, pierde mulți oameni în acest război nedrept.

Aceasta este cu siguranță o situație dificilă pentru mine, deoarece poate fi interpretată greșit.

Vreau să declar că nu susțin Rusia. Și cu siguranță nu am spus niciodată nimic rău despre Ucraina. A fost greșeala mea că am repostat acele postări. Nu îi cunoșteam pe acești oameni și nu am acordat importanță rolului lor în propaganda rusească.

Pentru mine, erau anonimi. Când mi-au explicat cine sunt, mi-am dat seama de greșeala mea și am înțeles că am ajuns într-o situație proastă. Sunt absolut pro-european și pro-ucrainean, sunt de această parte”, a declarat Blănuță, potrivit fcdynamo.com.

Întrebat cum va demonstra sinceritatea sa în fața fanilor, Blănuță a răspuns:

„Îmi voi demonstra sprijinul sincer. Dacă cineva are întrebări pentru mine, sunt deschis la comunicare, gata să mă întâlnesc cu fiecare fan și să le explic totul. Voi repeta că nu susțin Rusia. Sunt de partea poporului ucrainean”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Forțele ucrainene au lovit un obiectiv strategic important în Rusia, anunță armata de la Kiev
Adrian Mititelu Dinamo Kiev fcu craiova Vladislav Blănuță
