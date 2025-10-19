Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri

- Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat al 7-lea meci la Dinamo Kiev, dar nici sâmbătă nu a ieșit în evidență.
- Așteaptă încă primul gol sau prima pasă decisivă.
- Câte șuturi are pe poartă vârful în campionatul ucrainean.
Vladislav Blănuță a scăpat de pericolul amenințărilor din cauza postărilor pro-ruse, protejat chiar de președintele clubului, Igor Surkis, dar nu s-a adaptat încă la Dinamo Kiev și la fotbalul ucrainean.
Blănuță, în Ucraina: 0 goluri, 0 assisturi, 7 meciuri
Atacantul în vârstă de 23 de ani a jucat și sâmbătă, folosit în ultimele 22 de minute (inclusiv prelungirile) la 1-1 cu Zoria Luhansk.
Din nou fără efect. A avut o singură ocazie, în minutul 80, când a încercat să reia cu călcâiul o centrare în fața porții.
Până acum, a apărut pe teren în șapte meciuri:
- 5 în campionat.
- 1 în Conference League.
- 1 în Cupa Ucrainei.
A fost doar de două ori titular, o singură dată integralist, la 2-1 cu Oleksandria, în Cupă.
Nu a reușit niciun gol, nicio pasă decisivă la alb-albaștri. De aceea, i se spune „agentul 007”.
- Zero goluri, zero assisturi, șapte partide.
Dinamo Kiev, zero victorii în campionat cu Blănuță
Și Dinamo Kiev are o problemă după transferul lui Blănuță.
Cu el pe teren, campioana nu a mai câștigat nicio întâlnire în liga locală. Cinci dueluri consecutive, cinci remize:
- 2-2 cu Obolon (d).
- 2-2 cu Oleksandria (a).
- 3-3 cu Karpaty Lviv (d).
- 1-1 cu Metalist (a).
- 1-1 cu Zoria (d).
Înainte să vină Blănuță, câștigase tot. Patru etape, patru victorii.
Potrivit site-ului Tribuna, Dinamo Kiev tocmai a egalat cea mai lungă serie fără succes din istoria clubului în campionatul ucrainean. Cum nu s-a mai întâmplat din sezonul 2017-2018.