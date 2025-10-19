Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri
Vladislav Blănuță, la ultimul meci în Ucraina Foto: Instagram Dinamo Kiev
Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri

alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 13:02
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 13:02
  • Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat al 7-lea meci la Dinamo Kiev, dar nici sâmbătă nu a ieșit în evidență.
  • Așteaptă încă primul gol sau prima pasă decisivă.
  • Câte șuturi are pe poartă vârful în campionatul ucrainean. 

Vladislav Blănuță a scăpat de pericolul amenințărilor din cauza postărilor pro-ruse, protejat chiar de președintele clubului, Igor Surkis, dar nu s-a adaptat încă la Dinamo Kiev și la fotbalul ucrainean. 

Blănuță, în Ucraina: 0 goluri, 0 assisturi, 7 meciuri

Atacantul în vârstă de 23 de ani a jucat și sâmbătă, folosit în ultimele 22 de minute (inclusiv prelungirile) la 1-1 cu Zoria Luhansk.

Din nou fără efect. A avut o singură ocazie, în minutul 80, când a încercat să reia cu călcâiul o centrare în fața porții.

Blănuță, în fața autocarului lui Dinamo Kiev Foto: Instagram Blănuță, în fața autocarului lui Dinamo Kiev Foto: Instagram
Blănuță, în fața autocarului lui Dinamo Kiev Foto: Instagram

Până acum, a apărut pe teren în șapte meciuri:

  • 5 în campionat. 
  • 1 în Conference League. 
  • 1 în Cupa Ucrainei. 

A fost doar de două ori titular, o singură dată integralist, la 2-1 cu Oleksandria, în Cupă.

258 de minute
a jucat Blănuță la Dinamo Kiev până acum (în medie: 36,9 pe meci)

Nu a reușit niciun gol, nicio pasă decisivă la alb-albaștri. De aceea, i se spune „agentul 007”.

  • Zero goluri, zero assisturi, șapte partide. 
1 este numărul
șuturilor pe poartă ale lui Blănuță în campionatul Ucrainei: pe 22 septembrie, la 2-2 cu Oleksandria

Dinamo Kiev, zero victorii în campionat cu Blănuță

Și Dinamo Kiev are o problemă după transferul lui Blănuță.

Cu el pe teren, campioana nu a mai câștigat nicio întâlnire în liga locală. Cinci dueluri consecutive, cinci remize:

Blănuță, numărul 77 al lui Dinamo Kiev Foto: Imago Blănuță, numărul 77 al lui Dinamo Kiev Foto: Imago
Blănuță, numărul 77 al lui Dinamo Kiev Foto: Imago
  • 2-2 cu Obolon (d). 
  • 2-2 cu Oleksandria (a). 
  • 3-3 cu Karpaty Lviv (d). 
  • 1-1 cu Metalist (a). 
  • 1-1 cu Zoria (d). 

Înainte să vină Blănuță, câștigase tot. Patru etape, patru victorii.

Potrivit site-ului Tribuna, Dinamo Kiev tocmai a egalat cea mai lungă serie fără succes din istoria clubului în campionatul ucrainean. Cum nu s-a mai întâmplat din sezonul 2017-2018. 

