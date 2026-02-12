David Popovici, întâlnire specială Multiplul campion a fost filmat la un eveniment public, alături de una dintre marile personalități ale României +7 foto
Întâlnirea titanilor. Uriașul actor Victor Rebengiuc, alături de multiplul campion David Popovici la un eveniment din București
David Popovici, întâlnire specială Multiplul campion a fost filmat la un eveniment public, alături de una dintre marile personalități ale României

Cristina Negrilă
Publicat: 12.02.2026, ora 10:45
Actualizat: 12.02.2026, ora 13:59
  • O întâlnire emoționantă între două personalități uriașe ale României: actorul Victor Rebengiuc (93 de ani) și multiplul campion la natație, David Popovici (21 de ani).
  • Cei doi au stat unul lângă celălalt la Gala Internațională de Balet Balanchine’S Lecacy.

Victor Rebengiuc și-a exprimat, în mai multe rânduri, admirația pentru performanțele obținute de David Popovici.

Întâlnirea titanilor. Victor Rebengiuc, alături de multiplul campion David Popovici, la un eveniment din București

Marele actor și campionul român au stat de vorbă și au urmărit împreună o gală internațională de balet organizată la noi în țară.

„Acești doi oameni excepționali care s-au întâlnit astăzi pentru prima dată, nu întâmplător, aproape de aniversarea de 93 de ani a domnului Victor Rebengiuc. Despre care știam că îl admiră pe David Popovici.

La mulți ani, domnule Rebengiuc!

Au vorbit pe îndelete și au văzut împreună Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy”, a scris Amalia Enache, jurnalistă de la Pro TV, pe Facebook.

Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (captură foto Facebook/Amalia Enache)
Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (captură foto Facebook/Amalia Enache)

Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (foto: Alex Damian/facebook David Popovici) Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (foto: Alex Damian/facebook David Popovici) Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (captură foto Facebook/Amalia Enache) Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (captură foto Facebook/Amalia Enache) Victor Rebengiuc și David Popovici, la Gala Internațională de Balet Balanchine’s Legacy (captură foto Facebook/Amalia Enache)
Reverența lui David Popovici în fața lui Victor Rebengiuc

După întâlnirea cu marele actor, David a postat un mesaj, pe Facebook, despre cât de mult a însemnat pentru el momentul:

„Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele.

Să stau față în față cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță, a fost un privilegiu rar.

Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc.

Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”.

Victor Rebengiuc, 70 de ani de carieră pe scenă

Marele actor și-a anunțat retragerea din actorie în septembrie 2025, după 70 de ani de carieră. Ultimul rol l-a jucat în piesa „Tatăl, pe scena Teatrului Bulandra.

„După aproape 70 de ani de profesie pe scenă a venit momentul în care am simțit că trebuie să mă retrag și sunt și foarte în vârstă, puterile mele au scăzut.

Nu mai corespund din punct de vedere valoric pretențiilor pe care le am de la prestațiile mele pe scenă. Așa că mă retrag în plină glorie.

Publicului vreau să îi mulțumesc din suflet și sper că nu i-am dezamăgit de foarte multe ori”, a spus marele actor.

Victor Rebengiuc a împlinit 93 de ani pe 10 februarie și a fost sărbătorit pe scena Teatrului Bulandra.

La eveniment au fost prezenți colegi ai actorului, din București și din țară.

„Vă mulţumesc că împărtăşiţi bucuria mea de a împlini 93 de ani cu mare fericire şi, dacă nu aş avea bastonul ăsta, aş alerga pe aici, dar deocamdată mă ocup de el, să îl plimb puţin.

Vă mulţumesc pentru faptul că aţi pierdut două-trei ore din ziua asta asistând la sărbătorirea mea”, a spus Victor Rebengiuc.

Întotdeauna, în toate rolurile pe care le-am jucat, au existat şi nişte insule neterminate, n-am fost mulţumit de anumite momente. La fiecare rol jucat nu a fost niciunul perfect, la pretenţiile mele. Victor Rebengiuc

În 2017, Victor Rebengiuc a fost decorat cu Ordinul Steaua României în rang de Cavaler de către preşedintele Klaus Iohannis, într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni.

david popovici victor rebengiuc Gala Internațională de Balet Balanchine’S Lecacy
