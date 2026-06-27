„El Loco” a urlat la ziariști! FOTO. Marcelo Bielsa, explozie de furie după eliminarea Uruguayului. Cum a explicat drama naționalei

Marcelo Bielsa se pregătește să părăsească naționala Uruguayului, care eșuează în grupele CM 2026, la fel ca în 2022.

Argentinianul în vârstă de 70 de ani s-a înfuriat la flash-interviu înainte să spună că „nu voi lăsa nimic fotbalului uruguayan”.

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Marcelo Bielsa a venit pe un val de entuziasm în primăvara lui 2023 la naționala Uruguayului.

Argentinianul nu a reușit mai mult decât precedentul selecționer, Diego Alonso, în urmă cu patru ani.

38 de meciuri are Marcelo Bielsa pe banca uruguayenilor: 15 victorii, 16 egaluri, 7 înfrângeri

Bielsa, în culmea furiei: „ Dă-i drumul, fir-ar să fie!”

La Celeste a încheiat grupa pe locul 3 la CM 2022, după 0-0 cu Coreea de Sud, 0-2 cu Portugalia și 2-0 cu Ghana.

Acum, tot pe 3 a fost, dar numai două puncte câștigate: 1-1 cu Arabia Saudită, 2-2 cu Capul Verde, 0-1 cu Spania.

Gafele portarului Fernando Muslera în fiecare meci au distrus echipa sud-americană.

După eșecul în fața La Roja, antrenorul în vârstă de 70 de ani s-a înfuriat așteptând la flash-interviu.

„Dă-i drumul, fir-ar să fie!”, a urlat „El Loco” Bielsa la jurnaliștii de la ESPN.

Întrebat ce s-a întâmplat, a răspuns laconic: „Nu am reușit să profit de potențialul Uruguayului și al jucătorilor săi”.

Le-am cerut scuze colegilor și cer scuze întregului popor uruguayan, deși acest lucru nu este suficient Fernando Muslera, portar Uruguay

Marcelo Bielsa: „Am eșuat”

Ulterior, la conferință, a constatat cu regret că „nu voi lăsa nimic fotbalului uruguayan”.

Ce voia să spună: „Orice contribuție din partea unui antrenor care lucrează de trei ani este lipsită de sens dacă nu obținem rezultate.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

Locul patru în calificări în zona sud-americană nu a avut nicio valoare, locul trei la Copa America nu a avut nicio valoare și, evident, eliminarea în primul tur al Mondialului nu este nevoie să o comentez”.

Întrebările sunt îndreptate numai spre mine, cel responsabil pentru toată dezamăgirea. Am jucat pentru a obține șapte puncte și am obținut doar două. Am avut un grup de jucători de calitate. În ciuda muncii, efortului și dăruirii, am eșuat Marcelo Bielsa, selecționer Uruguay

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