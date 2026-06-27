„El Loco” a urlat la ziariști! FOTO. Marcelo Bielsa, explozie de furie după eliminarea Uruguayului. Cum a explicat drama naționalei +9 foto
Marcelo Bielsa, nervos în timpul meciului pierdut în fața Spaniei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„El Loco” a urlat la ziariști! FOTO. Marcelo Bielsa, explozie de furie după eliminarea Uruguayului. Cum a explicat drama naționalei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 12:29
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 13:06
  • Marcelo Bielsa se pregătește să părăsească naționala Uruguayului, care eșuează în grupele CM 2026, la fel ca în 2022. 
  • Argentinianul în vârstă de 70 de ani s-a înfuriat la flash-interviu înainte să spună că „nu voi lăsa nimic fotbalului uruguayan”. 
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Marcelo Bielsa a venit pe un val de entuziasm în primăvara lui 2023 la naționala Uruguayului.

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Argentinianul nu a reușit mai mult decât precedentul selecționer, Diego Alonso, în urmă cu patru ani.

38 de meciuri
are Marcelo Bielsa pe banca uruguayenilor: 15 victorii, 16 egaluri, 7 înfrângeri

Bielsa, în culmea furiei: „Dă-i drumul, fir-ar să fie!”

La Celeste a încheiat grupa pe locul 3 la CM 2022, după 0-0 cu Coreea de Sud, 0-2 cu Portugalia și 2-0 cu Ghana.

Acum, tot pe 3 a fost, dar numai două puncte câștigate: 1-1 cu Arabia Saudită, 2-2 cu Capul Verde, 0-1 cu Spania.

Gafele portarului Fernando Muslera în fiecare meci au distrus echipa sud-americană.

Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu
Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu

Galerie foto (9 imagini)

Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu. Fotografii: capturi TV Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu Marcelo Bielsa, explozie de furie la flash-interviu
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După eșecul în fața La Roja, antrenorul în vârstă de 70 de ani s-a înfuriat așteptând la flash-interviu.

„Dă-i drumul, fir-ar să fie!”, a urlat „El Loco” Bielsa la jurnaliștii de la ESPN.

Întrebat ce s-a întâmplat, a răspuns laconic: „Nu am reușit să profit de potențialul Uruguayului și al jucătorilor săi”.

Le-am cerut scuze colegilor și cer scuze întregului popor uruguayan, deși acest lucru nu este suficient Fernando Muslera, portar Uruguay

Marcelo Bielsa: „Am eșuat”

Ulterior, la conferință, a constatat cu regret că „nu voi lăsa nimic fotbalului uruguayan”.

Ce voia să spună: „Orice contribuție din partea unui antrenor care lucrează de trei ani este lipsită de sens dacă nu obținem rezultate.

Locul patru în calificări în zona sud-americană nu a avut nicio valoare, locul trei la Copa America nu a avut nicio valoare și, evident, eliminarea în primul tur al Mondialului nu este nevoie să o comentez”.

Întrebările sunt îndreptate numai spre mine, cel responsabil pentru toată dezamăgirea. Am jucat pentru a obține șapte puncte și am obținut doar două. Am avut un grup de jucători de calitate. În ciuda muncii, efortului și dăruirii, am eșuat Marcelo Bielsa, selecționer Uruguay

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