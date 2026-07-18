Vedeta Mondialului își caută echipă Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026: „Mai vreau să joc 2-3 ani”
Campionatul Mondial

Vedeta Mondialului își caută echipă Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026: „Mai vreau să joc 2-3 ani”

alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 19:11
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 21:47
  • Vozinha (40 de ani), portarul naționalei Capului Verde, e liber de contract și ar fi aproape de cea mai importantă mutare chiar pe finalul carierei.
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Prestațiile de la CM 2026, unde a fost la un pas să elimine Argentina, campioana mondială en-titre, l-au propulsat pe Vozinha în inima fanilor. I-au dus contul de Instagram de la 50.000 la 30 de milioane de urmăritor.

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Vedeta Mondialului își caută echipă! Poate prinde transferul carierei la 40 de ani, după prestațiile de la CM 2026

Portarul a atras însă și atenția unor cluburi importante. După ce s-a vorbit despre interesul lui Inter Miami, formația la care evoluează Leo Messi, jurnalistul Fabrizio Romano anunță că o echipă mare a deschis oficial negocierile.

Colo Colo, una dintre cele mai importante formații din America de Sud, și-ar dori să-l aducă pe Vozinha în Chile. Goalkeeperul african este liber de contract după despărțirea de Chaves.

„Colo Colo a deschis discuțiile cu Vozinha, legenda Capului Verde pentru un transfer.

Clubul din Chile a luat legătura cu echipa lui Vozinha, iar agentul jucătorului a trimis deja o contraofertă”, a anunțat Fabrizio Romano.

Jurnalistul italian susține că în continuare există mai multe echipe care și l-ar dori, mai ales că îl pot aduce gratis.

Ar fi cea mai important transfer din cariera lui Vozinha, care a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi din Capul Verde și Angolo. Abia în 2015 a făcut pasul spre Europa, fiind transferat de Zimbru Chișinău, în Moldova. A trecut apoi pe la Gil Vicente (Portugalia), AEL Limassol (Cipru), Trencin (Slovacia) și Chaves (Portugalia).

Colo Colo a câștigat 34 de campionate în Chile, fiind de departe cea mai titrat formație. Cele mai importante trofee sunt cele continentale: Copa Libertadores (1991), Recopa Sudamericana (1992) și Copa Interamericana (1992).

94 de selecții
are Vozinha la naționala Capului Verde

Vozinha: „Sunt liber, caut o echipă cu un proiect bun”

Vozinha a dialogat cu cei de la Marca despre planurile sale după ce prestațiile de la Mondial l-au ridicat la statutul de celebritate.

„Faima nu m-a schimbat mult. Trebuie să rămân același om. Vreau să joc fotbal încă un an sau doi. Poate 3. O să văd cum reacționează corpul meu. Sunt liber de contract, caut un proiect bun. Speră să găsesc în curând o echipă bună”, a spus portarul pentru Marca.

Înainte de Mondial, noi spuneam că suntem din Capul Verde, dar 90% din oameni nu știau unde este. Acum toți știu unde este Capul Verde. E foarte important pentru noi că am reușit asta Vozinha

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