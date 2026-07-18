Când debutează Boutoutaou VIDEO: Prima reacție a algerianului adus de FCSB

FCSB - FC Argeș 2-0. Aymen Boutoutaou (25 de ani) a spus câteva cuvinte la finalul partidei cu piteștenii lui Bogdan Andone.

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După ce FCSB și Sochaux au ajuns la un acord în urmă cu câteva zile, jucătorul algerian a fost prezent, vineri seară, pe Stadionul Steaua, la meciul din prima etapă al noii sale echipe.

FCSB - FC Argeș 2-0 . Aymen Boutoutaou, debut la următoarea partidă?

Elevii lui Marius Baciu au debutat cu succes în noul sezon al Ligii 1, sub privirile noului jucător, care urmează să semneze contractul și să intre sub comanda tehnicianului.

La finalul partidei, Boutoutaou a părăsit stadionul însoțit de familie și a fost întrebat dacă va fi pe teren la partida din Conference League.

„Da, mulțumesc!”, a fost răspunsul scurt al jucătorul venit de la Sochaux, alături de care a promovat în Ligue 2.

FCSB va înfrunta Auda, formație din Letonia, în partida tur celui de-al doilea tur preliminar din Conference League, joi, 23 iulie, de la 20:45.

În sezonul precedent, Boutoutaou a bifat 37 de apariții în tricoul lui Sochaux, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere șase pase decisive.

Anterior, la Valenciennes, mijlocașul a adunat 128 de meciuri, 17 goluri și cinci assisturi.

La nivel de transferuri, formația patronată de Gigi Becali i-a mai prezentat oficial doar pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore.

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