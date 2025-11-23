Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil”

Wayne Rooney (40 de ani), fostul jucător la Manchester United, a avertizat-o pe Liverpool, după rezultatele slabe obținute în ultima perioadă.

Fostul atacant din Premier League a comparat situația actuală a „cormoranilor” cu declinul fostei sale echipe.

Campioana en-titre din Anglia nu a reușit să revină pe linia de plutire după pauza internațională și a înregistrat a opta înfrângere în ultimele 11 partide.

Wayne Rooney compară declinul lui Liverpool cu cel al lui United: „Pot cădea serios”

„Liverpool e o echipă foarte bună și trece printr-un moment foarte dificil. Chiar și la începutul sezonului, câștigau meciuri, dar evoluțiile erau slabe.

De-a lungul sezonului, liderii din vestiar trebuie să-i ridice pe jucători.

Altfel, cum am văzut în ultimii ani cu Manchester United și sezonul trecut cu Tottenham, pot cădea serios în clasament”, a declarat Rooney, conform dailymail.co.uk.

Cel mai ușor lucru pe care îl poți face când ești în dificultate este să revii la organizare, să devii compact. Iar Liverpool, în momentul de față, e foarte deschisă și ușor de jucat împotriva ei. Wayne Rooney

Manchester United a avut un sezon 2024-2025 dezastruos, în care a terminat pe locul 15 în Premier League și a ratat orice șansă de calificare în cupele europene după finala Europa League pierdută cu Tottenham (0-1).

„Diavolii” au început acel sezon dezastruos, iar deși părea că Ruben Amorim va reuși să schimbe ceva, nu a reușit să redreseze situația.

11 este locul ocupat de Liverpool, campioana en-titre, după cele 12 etape disputate în Premier League. „Cormoranii” au 18 puncte, dar pot fi depășiți de rivala Everton în cazul unei victorii cu Manchester United

Wayne Rooney a jucat 559 de meciuri pentru Manchester United, în care a marcat 253 de goluri și a oferit 142 de assisturi, fiind considerat una dintre legendele clubului.

Alături de United, atacantul a câștigat: 5 titluri în Premier League și un trofeu Europa League, printre altele.

