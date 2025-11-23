Hamilton, an de coșmar Englezul vrea să fugă de la  Ferrari: „Abia aștept să se termine următorul sezon”

Lewis Hamilton (40 de ani) s-a declarat nemulțumit de primul său an petrecut la Scuderia Ferrari.

De 7 ori campion mondial, pilotul britanic nu a reușit să câștige nicio cursă sezonul acesta.

Lewis Hamilton a avut parte de un sezon dezastruos în Formula 1. Britanicul a plecat pentru prima oară în carieră de pe ultimul loc, în Marele Premiu din Las Vegas.

Pilotul de la Ferrari a încheiat, însă, pe locul 8 cursa din SUA, după ce Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați.

Lewis Hamilton: „Cel mai prost sezon din cariera mea”

Lewis Hamilton și-a exprimat nemulțumirea cu privire la prestațiile sale din acest sezon, englezul neobținând vreun podium până acum.

„Mă simt groaznic. A fost cel mai prost sezon din cariera mea și, oricât aș încerca, lucrurile continuă să se înrăutățească. Încerc totul, atât în mașină, cât și în afara ei”, a spus Lewis Hamilton, potrivit thesun.co.uk.

„Este un rezultat teribil. Nu există nimic pozitiv de reținut din ziua de azi”, a declarat Hamilton pentru BBC Radio 5 Live.

„Abia aștept să se termine, sunt nerăbdător să se termine. Nu-l aștept cu nerăbdare pe următorul.”

Întrebat dacă se referă la cursa din Qatar, Hamilton a răspuns: „Următorul sezon”.

În Marele Premiu din Las Vegas, pilotul britanic a profitat de descalificările lui Lando Norris și Oscar Piastri și a terminat cursa pe locul 8.

Cei doi piloți de la McLaren au fost descalificați, după ce responsabilul care se ocupă de verificarea monoposturilor la finalul cursei a identificat câteva nereguli.

Este vorba de un anumit grad ridicat de uzură a blocurilor de protecție, similar cu situațiile lui Lewis Hamilton și Charles Leclerc de la Marele Premiu al SUA din 2023, informează foxnews.com.au.

Rezultate dezamăgitoare pentru Hamilton în acest sezon

Pilotul în vârstă de 40 de ani a avut parte de un sezon sub așteptări în primul său an petrecut la Scuderia Ferrari.

Până acum, după 22 de Grand Prix-uri disputate, Hamilton nu a câștigat niciunul. În plus, britanicul nu a ocupat nici măcar o dată podiumul, potrivit formula1.com.

Cea mai bună poziție obținută de Lewis Hamilton a fost locul 4, în Marile Premii din Emilia-Romagna, Austria, Marea Britanie și SUA.

Ultimele două curse din acest sezon vor avea loc în Qatar (28-30 noiembrie) și Abu Dhabi (5-7 decembrie).

Clasamentul general al piloților

Lando Norris (McLaren) - 390 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 366 puncte

Max Verstappen (Red Bull) - 366 puncte

George Russell (Mercedes) - 294 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 226 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 puncte

