Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat care este ținta principală pentru perioada de transferuri din iarnă.

Elevii lui Charalambous traversează o criză prelungită în acest sezon, în care se află pe locul 10 în Superliga, după cele 17 meciuri jucate, dar oficialii echipei sunt încrezători că situația se va redresa odată cu noile transferuri.

Mihai Stoica a anunțat că FCSB pregătește o mutare importantă: „Sută la sută de valoare”

„Sunt convins că vom puncta în «mercato» și vom alinia un 11 mai puternic anul viitor, pentru că acum nu putem.

Noi am avut trei fundași centrali și nu știam care să joace titular. Ok, juca Ngezana de regulă, dar mai rulam.

Pe doi i-am pierdut. Jucători internaționali. O să aducem un fundaș central sută la sută de valoare, cred”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB este nevoită să se bazeze în centrul apărării pe Siyabonga Ngezana, pe Daniel Graovac și pe Andrei Dăncuș, întrucât Joyskim Dawa și Mihai Popescu sunt accidentați.

FOTO: FCSB - Petrolul 1-1

Mihai Stoica: „Noi avem cel mai bun U21 din țară, dacă joacă pe poziția lui”

Întrebat dacă echipa caută o soluție mai bună și pentru jucătorul U21 și dacă intenționează să transfere un alt fotbalist, Mihai Stoica a răspuns:

„Noi avem cel mai bun under 21 din țară, dacă e folosit pe poziția lui. Mihai Toma este peste toți. Cine nu crede, să nu se uite când joacă fundaș dreapta.

Dacă pe Messi îl băgai fundaș stânga, îi venea ușor să joace? Postul lui fiind număr zece sau atacant lateral stânga”, a declarat oficialul FCSB.

FCSB l-a folosit în mod repetat pe Mihai Toma în flancul drept al defensivei, în condițiile în care pozițiile sale de bază sunt extremă stângă sau mijlocaș ofensiv.

13 meciuri a jucat Mihai Toma în acest sezon

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport