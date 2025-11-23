Zenga Îl laudă pe Chivu Fostul portar al lui Inter, înainte de marele derby cu AC Milan: „E un om  foarte inteligent!”

Walter Zenga (65 de ani), fostul portar al lui Inter, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani) înaintea derby-ului cu AC Milan.

Chiar dacă de la venirea sa la Inter Cristi Chivu a fost criticat de Walter Zenga, de această dată fostul portar a venit cu laude la adresa românului.

Walter Zenga, despre Cristi Chivu: „Un om foarte inteligent”

Înaintea duelului din etapa 12 din Serie A, Walter Zenga a vorbit despre cariera lui Cristi Chivu, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„A avut o carieră clară: Ajax, Roma cu Capello ca antrenor, jucător cheie în echipa lui Inter care a câștigat tripla.

A avansat ca antrenor de tineret, a salvat Parma și a ajuns la Inter. Chivu este un om foarte inteligent, care știe să vorbească în vestiar. Au catalogat Interul ca fiind pierdut, dar ei sunt încă acolo (n.r. - în vârful clasamentului)”, a spus Walter Zenga, potrivit fcinter1908.it.

Interul lui Cristi Chivu are trei victorii consecutive în Serie A, după 2-0 cu Lazio, 2-1 cu Verona și 3-0 cu Fiorentina. „Nerazzurri” se află pe locul 3 în campionat, cu 24 de puncte.

În Liga Campionilor, echipa antrenată de Chivu are un parcurs perfect. Clubul italian are maximum de puncte (12), după 4 etape.

2,26 puncte pe meci este media lui Inter sub comanda lui Cristi Chivu, după 19 partide

Walter Zenga: „Este prea dificil să prezici rezultatul”

Fostul jucător al lui Inter a vorbit și despre Derby della Madonnina, dintre Inter și AC Milan, de duminică seara.

„Este prea dificil să prezici rezultatul unui derby, este împotriva tuturor regulilor.

Acest lucru este confirmat de faptul că, în ciuda faptului că Inter a ajuns în finala Ligii Campionilor și a fost aproape de a câștiga Scudetto, anul trecut nu a învins niciodată Milanul, care nu s-a calificat în Europa”, a mai adăugat Walter Zenga, conform sursei citate.

473 de meciuri a jucat Walter Zenga pentru Inter

