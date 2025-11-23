Zenga Îl laudă pe Chivu Fostul portar al lui Inter, înainte de marele derby cu AC Milan: „E un om  foarte inteligent!”
Cristi Chivu
Campionate

Zenga Îl laudă pe Chivu Fostul portar al lui Inter, înainte de marele derby cu AC Milan: „E un om foarte inteligent!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 20:58
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 20:59
  • Walter Zenga (65 de ani), fostul portar al lui Inter, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani) înaintea derby-ului cu AC Milan.
  • Inter - AC Milan va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Chiar dacă de la venirea sa la Inter Cristi Chivu a fost criticat de Walter Zenga, de această dată fostul portar a venit cu laude la adresa românului.

Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”
Citește și
Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”
Citește mai mult
Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze”

Walter Zenga, despre Cristi Chivu: „Un om foarte inteligent”

Înaintea duelului din etapa 12 din Serie A, Walter Zenga a vorbit despre cariera lui Cristi Chivu, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„A avut o carieră clară: Ajax, Roma cu Capello ca antrenor, jucător cheie în echipa lui Inter care a câștigat tripla.

A avansat ca antrenor de tineret, a salvat Parma și a ajuns la Inter. Chivu este un om foarte inteligent, care știe să vorbească în vestiar. Au catalogat Interul ca fiind pierdut, dar ei sunt încă acolo (n.r. - în vârful clasamentului)”, a spus Walter Zenga, potrivit fcinter1908.it.

Interul lui Cristi Chivu are trei victorii consecutive în Serie A, după 2-0 cu Lazio, 2-1 cu Verona și 3-0 cu Fiorentina. „Nerazzurri” se află pe locul 3 în campionat, cu 24 de puncte.

În Liga Campionilor, echipa antrenată de Chivu are un parcurs perfect. Clubul italian are maximum de puncte (12), după 4 etape.

2,26 puncte pe meci
este media lui Inter sub comanda lui Cristi Chivu, după 19 partide

Walter Zenga: „Este prea dificil să prezici rezultatul”

Fostul jucător al lui Inter a vorbit și despre Derby della Madonnina, dintre Inter și AC Milan, de duminică seara.

„Este prea dificil să prezici rezultatul unui derby, este împotriva tuturor regulilor.

Acest lucru este confirmat de faptul că, în ciuda faptului că Inter a ajuns în finala Ligii Campionilor și a fost aproape de a câștiga Scudetto, anul trecut nu a învins niciodată Milanul, care nu s-a calificat în Europa”, a mai adăugat Walter Zenga, conform sursei citate.

473 de meciuri
a jucat Walter Zenga pentru Inter

Citește și

Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Alte sporturi
20:22
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Citește mai mult
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
„Rămânem tot fără nimic”  UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!”
Superliga
19:57
„Rămânem tot fără nimic” UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!”
Citește mai mult
„Rămânem tot fără nimic”  UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Walter Zenga serie a Inter Milano ac milan Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share