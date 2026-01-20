Fanii lui Dinamo invadează Sibiul  Câți suporteri vor avea „câinii” la meciul cu Hermannstadt:  „Pentru prima oară în istoria deplasărilor”

HERMANNSTADT - DINAMO. „Câinii” vor fi susținuți de 5.000 de suporteri în duelul de la Sibiu.

Hermannstadt - Dinamo se joacă vineri, de la ora 20:00, va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fanii lui Dinamo vor lua cu asalt Stadionul Municipal din Sibiu pentru a-și susține favoriții, la primul meci oficial jucat în deplasare de echipa lui Zeljko Kopic în acest an.

Într-un comunicat pe rețelele de socializare, Peluza „Cătălin Hîldan” a anunțat că Dinamo va fi susținută de 5.000 de suporteri la partida cu Hermannstadt.

Aceștia au atașat și două videoclipuri la postare. Unul cu fanii alb-roșilor de la ultima deplasare la Sibiu (2-0 pentru Dinamo), dar și cu lacrimile lui Florentin Petre, cel care le-a dat indicații elevilor lui Kopic, după ce croatul fusese eliminat la acea partidă, și care a fost extrem de impresionat de cântecele peluzei.

„Pentru prima oară în istoria deplasărilor din prima ligă, echipa oaspete va avea 5.000 de suporteri.

Asta arată de ce suporterul dinamovist este altfel și, de asemenea, că stadionul din Sibiu este a doua casă a lui Dinamo.

Sibiul așteaptă marea de dinamoviști ce vor veni vineri să își susțină favoriții.

CU TOȚII LA SIBIU!” se arată în comunicatul Peluzei „Cătălin Hîldan” de pe Facebook.

13.013 de locuri este capacitatea arenei din Sibiu

Înaintea meciului direct, Hermannstadt este pe locul 15, loc direct retrogradabil, cu 14 puncte, în timp ce Dinamo ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 41 de puncte.

În meciul tur desfășurat pe 30 august 2025, trupa antrenată de Zeljko Kopic s-a impus, scor 2-0, după golurile marcate de Karamoko ('48) și Boateng ('73).

VIDEO. Reușita lui Kennedy Boateng în partida Dinamo - Hermannstadt 2-0

