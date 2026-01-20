„Sper să rezolvăm” Fiul unui fost mare atacant din Liga 1 ar putea semna în România: „Discutăm de o lună cu un om important”

Yuri Lopes (18 de ani), fiul fostului atacant brazilian Wesley Lopes, ar putea semna cu o echipă din România.

Wesley Lopes (45 de ani) a evoluat în România pentru FC Vaslui și Politehnica Iași, fiind unul dintre cei mai buni jucători străini trecuți prin Liga 1.

Wesley a ajuns în România în 2009, unde a devenit cel mai bun marcator străin din Liga 1, fiind depășit ulterior doar de Eric de Oliveira. Acum, fiul său i-ar putea călca pe urme.

Yuri Lopes, fiul lui Wesley Lopes, ar putea ajunge la o echipă din România

Vestea a fost anunțată chiar de către Wesley, care nu a vrut să dezvăluie numele echipei sau al persoanei cu care negociază.

În vârstă de 18 ani, Yuri și-a încheiat recent studiile și este pregătit pentru o mutare în Europa.

„Discutăm de o lună cu un om important din România, ca să poată să vină băiatul meu să joace acolo. Unde? Surpriză! Dacă decide, vine și mâine. Are calitate, are ce trebuie. Sper să rezolvăm.

El zice că vrea să joace atacant, ca mine. Nu cred, e greu. Joacă mijlocaș, poate și pe bandă. E stângaci și are forță”, a declarat Wesley Lopes, potrivit sport.ro.

Wesley Lopes a reușit 76 de goluri și 12 pase decisive în tricoul celor de la FC Vaslui, în perioada 2009 - 2012, la care se adaugă alte 3 reușite, plus un assist, la Poli Iași, în sezonul 2014-2015.

1,5 milioane de euro a plătit FC Vaslui în 2009, pentru a-l transfera pe Wesley de la Leixoes, formația din Portugalia

