„Du-te dracului, omule!” VIDEO. Scene incredibile pe terenul de tenis! Și-a făcut praf racheta și a lovit scaunul arbitrului: „O porcărie!”

- Tristan Boyer (25 de ani, #257 ATP) a avut o criză de nervi după ce a fost penalizat de arbitrul de scaun și a pierdut meciul cu Daniele Rapagnetta (19 ani, #938 ATP).
Cu doar opt luni în urmă, Boyer ocupa locul 106 în clasamentul ATP și juca pe tabloul principal de la US Open.
De la acel moment, americanul s-a prăbușit în ierarhia mondială și a participat la mai multe turnee de categorie Challenger.
Tristan Boyer, criză de nervi. A rupt racheta și l-a certat pe arbitru
Boyer era considerat mare favorit în meciul din Rapagnetta din calificările turneului de la Francavilla (Italia), însă diferența uriașă din clasament, de aproape 700 de poziții, nu s-a văzut pe teren.
Rapagnetta a câștigat primul set cu 6-4, iar frustarea lui Boyer era deja vizibilă. Lucrurile nu au stat mai bine pentru jucătorul din SUA nici în setul secund: italianul a făcut break, a trecut în avantaj (6-5) și urma să servească pentru câștigarea partidei. Nu a mai apucat să o facă!
Furios, Boyer a dat cu racheta de pământ în mod repetat și a fost avertizat de arbitrul de scaun. Deși acesta i-a cerut să se calmeze, americanul și-a aruncat racheta pe zgură și a fost penalizat cu un game, astfel ca Rapagnetta a câștigat setul cu 7-5, dar și partida.
Penalizarea a venit în momentul în care Boyer se afla pe bancă. Americanul s-a ridicat, a mers spre arbitru și i-a lovit scaunul cu racheta, cu putere, strigând: „O să-mi dai o sancțiune pentru ceva ce nici măcar nu s-a întâmplat? Mi se pare de necrezut”.
Boyer și-a continuat tirada: „Nu s-a întâmplat nimic. Asta e doar o porcărie. O porcărie. Uită-te la naibii la înregistrarea video. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Du-te dracului, omule”. Înainte de a pleca, a mai lovit câteva câteva scaune de la marginea terenului.
Acesta nu este un incident izolat. Scene similare s-au petrecut la San Diego Open, anul trecut, unde Boyer a izbucnit după ce a primit o penalizare pentru depășirea timpului între puncte.
În acest sezon, Boyer a reușit doar o victorie în circuitul ATP și trei la nivel de Challenger.