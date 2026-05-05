„Du-te dracului, omule!” VIDEO. Scene incredibile pe terenul de tenis! Și-a făcut praf racheta și a lovit scaunul arbitrului: „O porcărie!”

Tristan Boyer (25 de ani, #257 ATP) a avut o criză de nervi după ce a fost penalizat de arbitrul de scaun și a pierdut meciul cu Daniele Rapagnetta (19 ani, #938 ATP).

Cu doar opt luni în urmă, Boyer ocupa locul 106 în clasamentul ATP și juca pe tabloul principal de la US Open.

De la acel moment, americanul s-a prăbușit în ierarhia mondială și a participat la mai multe turnee de categorie Challenger.

Citește și Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă Citește mai mult Calificări spectaculoase în optimi România face senzație la Mondialele de tenis de masă

Tristan Boyer, criză de nervi. A rupt racheta și l-a certat pe arbitru

Boyer era considerat mare favorit în meciul din Rapagnetta din calificările turneului de la Francavilla (Italia), însă diferența uriașă din clasament, de aproape 700 de poziții, nu s-a văzut pe teren.

Rapagnetta a câștigat primul set cu 6-4, iar frustarea lui Boyer era deja vizibilă. Lucrurile nu au stat mai bine pentru jucătorul din SUA nici în setul secund: italianul a făcut break, a trecut în avantaj (6-5) și urma să servească pentru câștigarea partidei. Nu a mai apucat să o facă!

Furios, Boyer a dat cu racheta de pământ în mod repetat și a fost avertizat de arbitrul de scaun. Deși acesta i-a cerut să se calmeze, americanul și-a aruncat racheta pe zgură și a fost penalizat cu un game, astfel ca Rapagnetta a câștigat setul cu 7-5, dar și partida.

UNREAL scenes



Tristan Boyer receives a game penalty & loses the match



He hits the umpires chair:



‘You’re a f*cking moron’



He smashes his racquet some more



‘That’s un-f*cking believable. Nothing happened. That’s f*cking bullshit. F*ck you man’



😳😳😳 pic.twitter.com/EBaIV0TDpH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 4, 2026

Penalizarea a venit în momentul în care Boyer se afla pe bancă. Americanul s-a ridicat, a mers spre arbitru și i-a lovit scaunul cu racheta, cu putere, strigând: „O să-mi dai o sancțiune pentru ceva ce nici măcar nu s-a întâmplat? Mi se pare de necrezut”.

Boyer și-a continuat tirada: „Nu s-a întâmplat nimic. Asta e doar o porcărie. O porcărie. Uită-te la naibii la înregistrarea video. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Du-te dracului, omule”. Înainte de a pleca, a mai lovit câteva câteva scaune de la marginea terenului.

Acesta nu este un incident izolat. Scene similare s-au petrecut la San Diego Open, anul trecut, unde Boyer a izbucnit după ce a primit o penalizare pentru depășirea timpului între puncte.

În acest sezon, Boyer a reușit doar o victorie în circuitul ATP și trei la nivel de Challenger.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport