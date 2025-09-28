Xavi, înapoi în Golf? Fostul antrenor de la Barcelona este dorit de campioana Arabiei Saudite
Xavi Hernandez FOTO: IMAGO
Xavi, înapoi în Golf? Fostul antrenor de la Barcelona este dorit de campioana Arabiei Saudite

Gabriel Neagu
28.09.2025, ora 18:02
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 18:02
  • Xavi Hernandez (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FC Barcelona, este dorit de Al-Ittihad.

Al-Ittihad caută un nou antrenor după ce Laurent Blanc a fost demis. Fostul selecționer al Franței a părăsit echipa din cauza rezultatelor slabe.

Xavi, dorit de Al-Ittihad

Înfrângerea contra celor de la Al-Nassr, 0-2, a fost fatală pentru Laurent Blanc și saudiții și-ar fi îndreptat atenția către mai mulți antrenori.

Totuși, în pole-position pe lista campioanei Arabiei Saudite se află Xavi Hernandez, conform jurnaliștilor spanioli.

Antrenorul iberic e liber de contract după ce s-a despărțit de FC Barcelona în vara anului trecut, după 2 ani și jumătate petrecuți pe Camp Nou.

2.07 puncte per meci
este media obținută de Xavi Hernandez la FC Barcelona

Xavi a câștigat 2 trofee din postura de antrenor al clubului blaugrana: un titlu de campion al Spaniei și o Supercupă a Spaniei.

Al-Ittihad a anunțat demiterea lui Laurent Blanc

Conducerea celor de la Al-Ittihad nu a digerat eșecul împotriva celor de la Al-Nassr, 0-2, și a anunțat, în cursul nopții, demiterea lui Laurent Blanc.

Al Ittihad anunță încetarea relației contractuale cu antrenorul principal al primei echipe, domnul Laurent Blanc, și cu staff-ul său tehnic”, a transmis campioana Arabiei Saudite, pe X.

Echipa de pe „King Abdullah” se află pe poziția #3 din Superliga Arabiei Saudite, cu 9 puncte obținute în 4 partide disputate.

În AFC Champions League, Al-Ittihad a debutat cu o înfrângere, 1-2, împtoriva celor de la Al-Wahda.

Pentru a se califica în fazele eliminatorii ale competiției, saudiții trebuie să încheie grupa pe una dintre primele 8 poziții.

