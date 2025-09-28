Xavi, înapoi în Golf? Fostul antrenor de la Barcelona este dorit de campioana Arabiei Saudite

Xavi Hernandez (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FC Barcelona, este dorit de Al-Ittihad.

Al-Ittihad caută un nou antrenor după ce Laurent Blanc a fost demis. Fostul selecționer al Franței a părăsit echipa din cauza rezultatelor slabe.

Xavi, dorit de Al-Ittihad

Înfrângerea contra celor de la Al-Nassr, 0-2, a fost fatală pentru Laurent Blanc și saudiții și-ar fi îndreptat atenția către mai mulți antrenori.

Totuși, în pole-position pe lista campioanei Arabiei Saudite se află Xavi Hernandez , conform jurnaliștilor spanioli.

Antrenorul iberic e liber de contract după ce s-a despărțit de FC Barcelona în vara anului trecut, după 2 ani și jumătate petrecuți pe Camp Nou.

2.07 puncte per meci este media obținută de Xavi Hernandez la FC Barcelona

Xavi a câștigat 2 trofee din postura de antrenor al clubului blaugrana: un titlu de campion al Spaniei și o Supercupă a Spaniei.

Al-Ittihad a anunțat demiterea lui Laurent Blanc

Conducerea celor de la Al-Ittihad nu a digerat eșecul împotriva celor de la Al-Nassr, 0-2, și a anunțat, în cursul nopții, demiterea lui Laurent Blanc.

„Al Ittihad anunță încetarea relației contractuale cu antrenorul principal al primei echipe, domnul Laurent Blanc, și cu staff-ul său tehnic”, a transmis campioana Arabiei Saudite, pe X.

📝 | Termination of contract with first football team’s head coach pic.twitter.com/fkWmZdnNeB — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 27, 2025

Echipa de pe „King Abdullah” se află pe poziția #3 din Superliga Arabiei Saudite, cu 9 puncte obținute în 4 partide disputate.

În AFC Champions League, Al-Ittihad a debutat cu o înfrângere, 1-2, împtoriva celor de la Al-Wahda.

Pentru a se califica în fazele eliminatorii ale competiției, saudiții trebuie să încheie grupa pe una dintre primele 8 poziții.

