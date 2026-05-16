Cum își motivează Dinamo jucătorii VIDEO. Ce mesaj a fost postat în vestiar, deasupra locului fiecăruia, în limba maternă a fotbaliștilor

Dinamo a ales o metodă inedită pentru a-și motiva jucătorii înaintea ultimelor două partide din play-off.

„Câinii” sunt siguri de locul 4, poziție care duce la barajul pentru Conference League, însă rămân și în cursa pentru o calificare directă în preliminariile competiției.

Aceasta depinde de rezultatele ultimelor două meciuri, cât și de rezultatele obținute de CFR Cluj, echipă cu care formația lui Zeljko Kopic are meci direct chiar în această rundă.

Mesaj în limba maternă a fiecărui jucător al lui Dinamo

Pentru a-i ține în priză pe jucători, Dinamo a recurs la o strategie inedită.

În vestiar, deasupra numelor se regăsește mesajul „Tu scrii istoria clubului și ești parte din ea”, scris în limba maternă a fiecărui fotbalist.

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop

Zeljko Kopic CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Arbitru : Colţescu Sebastian, Asistenți : Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR : Flueran Viorel Nicușor, AVAR : Marcu Claudiu

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 8 45 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 8 37 5 Rapid 9 33 6 FC Argeș 9 31

*beneficiază de rotunjire

