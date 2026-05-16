Cum își motivează Dinamo jucătorii VIDEO. Ce mesaj a fost postat în vestiar, deasupra locului fiecăruia, în limba maternă a fotbaliștilor

- Dinamo a ales o metodă inedită pentru a-și motiva jucătorii înaintea ultimelor două partide din play-off.
„Câinii” sunt siguri de locul 4, poziție care duce la barajul pentru Conference League, însă rămân și în cursa pentru o calificare directă în preliminariile competiției.
Aceasta depinde de rezultatele ultimelor două meciuri, cât și de rezultatele obținute de CFR Cluj, echipă cu care formația lui Zeljko Kopic are meci direct chiar în această rundă.
Mesaj în limba maternă a fiecărui jucător al lui Dinamo
Pentru a-i ține în priză pe jucători, Dinamo a recurs la o strategie inedită.
În vestiar, deasupra numelor se regăsește mesajul „Tu scrii istoria clubului și ești parte din ea”, scris în limba maternă a fiecărui fotbalist.
Dinamo - CFR Cluj, echipele de start
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Duțu, Stoinov - Mihai, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pușcaș, Pop
- Rezerve: Roșca, Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu
- Antrenor: Zeljko Kopic
- CFR Cluj: Popa - Braun, Sinyan, Ilie, Camora - Cordea, Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic
- Rezerve: Abeid, Deac, Fică, Gal, Gligor, Korenica, Kun, Păun, Perianu, Șfaiț, Vâlceanu
- Antrenor: Daniel Pancu
- Arbitru: Colţescu Sebastian, Asistenți: Neacşu George Florin, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Flueran Viorel Nicușor, AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Arena Mr. Bit Arcul de Triumf (Bucureşti - Bucureşti)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|8
|46
|2
|U Cluj
|8
|45
|3
|CFR Cluj
|8
|41*
|4
|Dinamo
|8
|37
|5
|Rapid
|9
|33
|6
|FC Argeș
|9
|31
*beneficiază de rotunjire