Epic fail FOTO. O imagine cum rar vezi în NFL » Fanii l-au ironizat: „Cel mai jenant moment din istorie!”

Younghoe Koo (31 de ani), jucătorul lui New York Giants, a avut o execuție complet eșuată în meciul cu New England Patriots din NFL.

New England Patriots a învins-o pe New York Giants, scor 33 - 15, într-o partidă ce a avut loc luni noapte.

Execuție complet ratată a lui Younghoe Koo în NFL

În al doilea sfert al meciului, la scorul de 17-7 pentru New England Patriots, New York Giants a beneficiat de un field goal de la aproximativ 42 de metri. Responsabilul cu executarea loviturii a fost Younghoe Koo.

Din păcate pentru echipa sa, Younghoe Koo a avut o execuție complet ratată, jucătorul lui New York Giants șutând direct în pământ.

Reacția lui Younghoe Koo: „Mingea a alunecat puțin”

Jucătorul lui New York Giants a explicat și ce s-a întâmplat la acea fază, în care a ratat complet șutul.

„Mă apropiam de minge și, din cauza vremii reci, mingea a alunecat puțin în partea de jos.

Nu am reușit să o lovesc. Se mișca atunci când mă îndreptam spre ea”, a declarat Younghoe Koo pentru New York Post, citat de nbcsports.com.

Fanii l-au criticat pe Younghoe Koo după execuția sa

Pe rețelele de socializare, fanii au taxat ratarea incredibilă:

„Vrei să-mi spui că Charlie Brown (n.r. - personajul principal din desenele animate Peanuts) a fost mai aproape de a marca un field goal decât un kicker din NFL?”

„Cel mai jenant moment din istoria NFL”

„Younghoe Koo este prima persoană care a ratat un gol fără să lovească mingea”

„Dacă aș fi Younghoe Koo, cred că aș renunța la viața mea din SUA, mi-aș schimba numele, m-aș muta în Canada și aș deveni vânzător de sirop de arțar. Singura modalitate de a-mi reveni după asta este să rup complet legăturile cu lumea. Nu există altă opțiune realistă”

„Nu se poate ca Giants să-l lase pe Koo să urce în avionul echipei după asta. Lăsați-l la stația de autobuz și puneți-l să-și plătească singur biletul”, conform dailymail.co.uk.

În acest moment, New England Patriot se află pe primul loc în divizia de Est din Conferința AFC, în timp ce New York Giants se află pe ultimul loc în divizia de Est din Conferința NFC.

