Reacție de neînțeles FOTO: Scandal la Cupa Mondială, după ce și-a lovit adversarul peste față

Foto: captură X/@max_ambesi
alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 17:17
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 17:28
  • Scandal la proba de schi cross de la Cupa Mondială din Suedia. Youri Duplessis-Kergomard (29 de ani) l-a lovit peste față pe Simone Deromedis (25 de ani), care a căzut și a fost eliminat.

Simone Deromedis, care este campionul olimpic la ștafetă la Milano-Cortina, după ce l-a învins pe compatriotul său, Federico Tomasoni, a fost victima unui gest nesportiv în penultima etapă a Cupei Mondiale.

FOTO. Youri Duplessis-Kergomard l-a lovit peste față pe Simone Deromedis

În sferturile de finală ale probei de schi cross de la Cupa Mondială de la Gallivare, din Suedia, Simone Deromedis a fost lovit cu pumnul peste față de Youri Duplessis-Kergomard.

În urma unei sărituri, campionul olimpic s-a apropiat de Youri Duplessis-Kergomard. Francezul, care se afla cu puțin în fața lui Deromedis, a întins brusc mâna în spate și l-a lovit cu pumnul peste față pe italian.

Momentul când Youri Duplessis-Kergomard îl lovește pe Simone Deromedis. Foto: captură X/@max_ambesi

Simone Deromedis a căzut după ce a fost lovit și a fost eliminat din competiție, scrie gazzetta.it.

Duplessis-Kergomard a încheiat cursa pe primul loc, dar nu a scăpat nepedepsit pentru gestul său. Inițial, francezul a primit un cartonaș galben, care înseamnă că acesta și-a pierdut poziția de lider și a fost retrogradat pe locul al patrulea.

Francezul a contestat decizia, dar fără succes. Mai mut, Corriere scrie că Duplessis-Kergomard a fost descalificat din cauza gestului său nesportiv.

După ce a fost lovit, Simone Deromedis a continuat cursa și a trecut, în cele din urmă, linia de sosire. Când a ajuns la final, italian a avut o reacție nervoasă.

Eu nu am intrat în tine, iar tu ai venit spre dreapta fără motiv!”, a strigat Deromedis către Duplessis-Kergomard, conform tntsports.co.uk.

Francezul a replicat: „Tu mă împingeai în ultimul viraj!”.

În cele din urmă, cursa a fost câștigată de suedezul David Mobaerg, fiind urmat de canadianul Reece Howden, de Kilian Himmelsbach (Germania) și de Tyler Wallasch (Statele Unite).

Simone Deromedis rămâne pe locul al doilea în clasamentul general, chiar în fața lui Duplessis-Kergomard.

