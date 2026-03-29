Tragedie înainte de CM 2026 Un suporter a murit la redeschiderea stadionului care va găzdui primul meci al turneului

Un bărbat a murit după ce a căzut din zona lojelor noului Estadio Banorte, cunoscut anterior drept Stadionul Azteca, chiar înaintea meciului de redeschidere al arenei.

Stadionul a fost renovat într-un ritm accelerat pentru a putea fi redeschis înaintea Cupei Mondiale din 2026.

Accidentul a avut loc cu puțin timp înaintea partidei amicale dintre Mexic și Portugalia, care s-a încheiat 0-0.

Un spectator a murit la redeschiderea Stadionului Azteca

Bărbatul, despre care autoritățile au dezvăluit că se afla în stare de ebrietate, ar fi încercat să ajungă de la lojele aflate la al doilea nivel către primul nivel, conform reuters.com.

Acesta se deplasa pe exteriorul structurii, moment în care a căzut până la nivelul solului.

Bărbatul care și-a pierdut viața avea 26 de ani și a fost identificat drept Adrian Gomez Velazquez. Deși echipajele medicale au intervenit imediat, acesta nu a mai putut fi salvat, conform spdnoticias.com.

Potrivit martorilor, tânărul se îndrepta spre toalete în momentul producerii accidentului.

În pofida tragediei petrecute înainte de start, ceremonia de inaugurare a stadionului a avut loc conform programului, fiind însoțită de un spectacol impresionant de lumini

Pe 11 iunie 2026, arena din Ciudad de Mexico este programată să găzduiască ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale și partida Mexic - Africa de Sud.

Totodată, stadionul urmează să devină primul din istorie care organizează meciuri la trei ediții diferite ale Campionatului Mondial.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport