„N-ai voie să faci asta” Sorin Cârțu avea alte așteptări de la naționala României » A analizat faza golului: „Verdictul e clar”

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 16:05
  • Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre înfrângerea suferită de România în fața Turciei, scor 0-1, în semifinala barajului pentru CM 2026.

România a pierdut meciul decisiv cu Turcia cu scorul de 0-1 și a ratat pentru a șaptea oară consecutiv prezența la Campionatul Mondial.

Sorin Cârțu: „Mă așteptam la un orgoliu de ultima încercare”

Fost jucător al echipei naționale, Sorin Cârțu e de părere că România a pierdut calificarea la Mondial pe parcursul preliminariilor, nu în meciul cu Turcia.

„Eu sunt dezamăgit ca om al fotbalului, sigur că ești dezamăgit că nu s-a reușit. Vorbind de calificare, nu cred că s-a pierdut la meciul ăsta. S-a pierdut pe tot parcursul pentru că ai început prost. N-aveai voie să pierzi primul meci (n.r. - 0-1 cu Bosnia). Primul meci trebuia gândit într-o așa manieră încât să nu-l pierzi.

La partida asta (n.r. - cu Turcia), care e foarte grea și decisivă, n-avea niște premise să-ți dea o stare de spirit cu tonul de competiție maximă. Pentru că aveai niște antecedente.

Dar mă așteptam la un orgoliu de ultima încercare. Eu n-am văzut echipa cu un spirit din ăsta de joc sau de baraj.

Din exterior impresia a fost că noi i-am respectat poate prea mult, ne-am temut prea mult de ei. După aia n-a mai fost nici reacția aia sau în teren n-a fost reactivitatea aia de care ai nevoie în momentul în care joci un meci decisiv.

Dezvoltarea jocului a fost total deficitară. Mijlocașii noștri centrali, Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Ianis Hagi parcă s-au ascuns, n-au intrat în joc cu filtrări de acțiuni, să spui că filtrează acțiunea și că încercăm cât de cât o posesie”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

Sorin Cârțu: „Verdictul meu e clar”

Sorin Cârțu a comentat și faza golului marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, care a decis soarta partidei de pe Beșiktaș Park.

„Verdictul meu e clar. În momentul în care se desfășoară acțiunea, acolo unde a desfășurat-o Arda (Guler), obligatoriu fundașul dreapta trebuie să fie aproape de fundașul central.

Rațiu, printr-o poziționare, putea să preîntâmpine acea infiltrare a lui Ferdi (Kadioglu), între el și fundașul dreapta.

N-ai voie să lași pe nimeni să paseze printre tine. Și iar o altă caracteristică este să nu se paseze în spatele tău. Atunci devine acțiunea foarte periculoasă. Lucru care aici asta s-a întâmplat”, a mai adăugat Sorin Cârțu.

Pentru România urmează amicalul de marți cu Slovacia, în deplasare, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

