Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 

Marocul vrea să depășească toate barierele și să devină prima țară care sparge monopolul Europa - America de Sud de la Campionatul Mondial.

Toate detaliile despre proiectul grandios al africanilor, care sunt primele rezultate și reacția poporului, în rândurile de mai jos.

Maroc a obținut organizarea a două turnee importante, Cupa Africii pe Națiuni de la finalul acestui an și Campionatul Mondial din 2030.

Marocanii vor Mondialul! Planul grandios care le-ar putea aduce marele trofeu

Marocul s-a reinventat în ultimii ani pentru a crește valoarea echipei naționale. O parte importantă din strategie a fost atragerea jucătorilor cu origini marocane din Europa cât mai repede, nu la 30 de ani după ce au ratat șansa de a juca pentru altă țară, scrie as.com.

Printre cele mai importante nume care au ales să reprezinte Marocul în detrimentul echipelor europene sunt Achraf Hakimi (26 de ani, PSG), Brahim Diaz (26, Real Madrid), Abde Ezzalzouli (23 de ani, Betis), Ilias Akhomach (21 de ani, Villarreal), Chemsdine Talbi (20 de ani, Sunderland) și Eliesse Ben Seghir (20 de ani, Leverkusen).

Toți tineri și toți cu șanse mari să fie pe teren la Mondialul din 2030! Au completat un lot care se baza deja pe o serie de jucători talentați: Bono, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesiry, Ayoub El Kaabi, Noussair Mazraoui, Romain Saiss sau Hakim Ziyech.

Chiar și cu vechiul nucleu, Marocul a strălucit la Mondialul din 2022, când a devenit prima națională africană calificată în semifinalele turneului final.

402 milioane de euro valorează naționala marocană, conform Transfermarkt

Totodată, autoritățile din Maroc au decis să investească masiv în tinerii jucători din țară, strategie care dă roade. Naționala U20, condusă de un alt mare talent, Yassir Zabiri (20 de ani, Famalicao), a obținut calificarea în semifinalele Cupei Mondiale, unde va întâlni Franța.

Semnele bune se vedeau de anul trecut, când Marocul a obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Un singur eșec: Lamine Yamal

Marocul a dus lupte cu Spania și Guineea Ecuatorială pentru a-l convinge pe Lamine Yamal, vedeta de 18 ani a Barcelonei, să evolueze pentru țara în care s-a născut tatăl său, însă n-a avut succes.

Starul catalanilor a ales, în 2023, să reprezinte Spania, unde a adunat deja 6 goluri în 23 de meciuri și a câștigat Euro 2024.

Walid Regragui, selecționerul Marocului din ultimii 3 ani, a dezvăluit discuția cu tânărul atacant: „E un talent care se naște o dată la o generație. Am încercat să-l aducem, dar n-a fost posibil. Mi-a spus: «Mister, eu mă simt spaniol. Am jucat pentru Spania de când eram copil».

Am vorbit cu familia lui, cu avocații, cu toată lumea. De la început a fost clar că drumul său duce către Spania. E un copil minunat, foarte matur pentru vârsta lui, îi urez să aibă doar succes”.

Investiții uriașe: luptă pentru Mondial de aproape 4 decenii!

Maroc a investit sume foarte mari și în infrastructură. Africanii au cheltuit masiv pentru a ridica standardele arenelor pentru Cupa Africii și vor continua s-o facă și pentru Mondialul din 2030.

Conform morrocoworldnews.com, guvernul marocan a alocat nu mai puțin de 900 de milioane de euro pentru construcția stadionului „Hassan II” și renovarea arenelor importante deja existente în țară.

FOTO. Cum va arăta stadionul „Hassan II”

În perioada 21 decembrie - 18 ianuarie, marocanii vor organiza cel mai mare turneu al continentului, Cupa Africii.

Marocanii au încercat încă din 1994 să obțină găzduirea turneului final:

1994 - învinși de SUA;

1998 - învinși de Franța;

2002 - nu și-au depus candidatura;

2006 - învinși de Germania;

2010 - învinși de Africa de Sud;

2014 - candidatură blocată din cauza rotației continentelor impuse de FIFA;

2018 - candidatură blocată din cauza rotației continentelor impuse de FIFA;

2022 - nu și-au depus candidatura;

2026 - învinși de Canada, Mexic și Statele Unite;

2030 - va organiza turneul alături de Spania, Portugalia, plus Argentina, Uruguay și Paraguay.

Proteste violente în Maroc: „Nu vrem Cupa Mondială”

În ultimele săptămâni, mai multe proteste au avut loc în Maroc, oamenii fiind nemulțumiți de modul în care guvernul gestionează fondurile țării.

Marocanii au condamnat decizia conducătorilor de a investi în infrastructura sportivă în detrimentul serviciilor publice.

Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere reforme în sănătate și educație și pentru a-și manifesta dezacordul cu privire la deciziile clasei politice.

„Sănătatea pe primul loc, nu vrem Cupa Mondială!” și „Stadioane sunt aici, dar unde sunt spitalele?” au fost lozincile scandate de tinerii deranjați de construirea și renovarea arenelor sportive cu bani publici.

Peste 1.000 de tineri au fost arestați în urma protestelor violente, scrie apnews.com.

Ca urmare a acțiunilor cetățenilor, regele Mohammed al VI-lea a decis să ia atitudine și le-a impus celor responsabili să accelereze procesul de modernizare al serviciilor publice din țară, așa cum anunță aljazeera.com.

Stadioanele din Maroc pe care se vor juca meciuri la CM 2030

Hassan II Stadium - 115.000 de locuri » construit de la zero

Stadionul Fez (Fes) - 45.000 locuri » extins la 55.800 locuri

Stadionul Marrakesh (Marrakesh) - 45.240 de locuri

Stadionul Adrar (Agadir) - 45.480 de locuri » extins la 55.000 locuri

Stadionul Ibn Batouta (Tangier) - 65.000 de locuri » extins la 72.500 locuri

Stadionul Prinț Moulay Abdellah (Rabat) - 53.000 locuri » 69.500 locuri

