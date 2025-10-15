Joacă Musi cu Rapid? Zeljko Kopic,  detalii despre starea de sănătate a jucătorului de la Dinamo

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre starea de sănătate a lui Alexandru Musi (21 de ani).

Musi s-a accidentat în meciul României U21 cu Cipru U21, scor 2-0, din preliminariile Campionatului European.

Jucătorul lui Dinamo a fost lovit grav de către un adversar în minutul 28 al meciului de la Cluj și a părăsit terenul șchiopătând.

Zeljko Kopic: „E greu să vorbim dacă Musi va juca cu Rapid”

Fotbalistul a devenit incert pentru derby-ul cu Rapid, iar după ce Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a anunțat că Musi ar avea o entorsă de grad II-III, la prima estimare, Kopic a vorbit și el despre situația fotbalistului.

„E prea devreme să vorbim. A trecut o zi de la accidentare.

A fost tratat de staff-ul echipei, se simte mai bine, dar vom vedea în una-două zile care este situația lui medicală, cum va evolua și cât de repede se va putea recupera.

E greu să vorbim dacă va juca cu Rapid. În două-trei zile vom vedea cum se simte, cum reacționează la tratamente, apoi vom avea o imagine mai clară”, a declarat Kopic pentru 48TV, citat de digisport.ro

Dinamo - Rapid. Interes ridicat pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, până acum s-au vândut aproximativ 14.000 de bilete, excluzând cele două peluze dedicate fanilor.

În peluza dinamovistă vor fi în jur de 10.000 de spectatori, iar suporterii Rapidului vor ocupa între 5.000 și 6.000 de locuri , după ce cluburile au semnat acordul de reciprocitate.

În concluzie, organizatorii se bazează pe prezența a cel puțin 30.000 de spectatori la întâlnirea de duminică.

55.000 de locuri e este capacitatea Arenei Naționale din București

Prețul biletelor la Dinamo - Rapid:

VIP Experience – Inel 1 – 500

Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150

Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100

Tribuna 1 – Inel 2 – 70

Tribuna 1 – Inel 3 – 50

Tribuna 2 – Inel 1 – 60

Tribuna 2 – Inel 2 – 50

Tribuna 2 – Inel 3 – 40

Peluza PCH – Inel 1 – 30

Peluza PCH – Inel 2 – 25

Peluza PCH – Inel 3 – 20

Peluza oaspete – Inel 1 – 30

Peluza oaspete – Inel 2 – 25

Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

