Qatar - Emiratele Arabe Unite 2-1. Julen Lopetegui (59 de ani), selecționerul gazdelor, a rămas întins pe teren după ce a fost lovit în față de o minge.

Qatar a câștigat Grupa A din a patra rundă preliminară a Campionatului Mondial din America de Nord.

Julen Lopetegui, luat la țintă de unul dintre jucătorii săi

În primele minute ale duelului decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, Julen Lopetegui a fost lovit cu mingea în față.

În timpul unui atac pe flancul stâng al arabilor, Ali Saleh s-a dezechilibrat în urma unui contact umăr la umăr cu Edmilson Junior.

În momentul în care Saleh se afla în cădere, mijlocașul qatarez Madibo a încercat să respingă mingea în afara terenului, prin alunecare, însă aceasta a ricoșat în fața lui Julen Lopetegui.

Selecționerul a rămas întins pe teren. După intervenția echipei medicale, Julen Lopetegui a putut continua partida de pe banca tehnică.

Cosmin Olăroiu continuă lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026

În urma meciului câștigat de Qatar în fața Emiratelor Arabe Unite, Julen Lopetegui a reușit calificarea la Cupa Mondială din 2026, în timp ce selecționata lui Cosmin Olăroiu continuă lupta, în play-off-ul preliminar.

EAU va da peste Irak, într-un duel care se va disputa în două manșe. Turul va avea loc în Emirate, pe 13 noiembrie, iar returul în Irak, pe 18 noiembrie.

La barajul intercontinental vor participa 6 echipe, care se vor lupta pentru ultimele două locuri la Mondial în două mini-turnee cu câte o semifinală și o finală:

două echipe din America Centrală și de Nord;

câștigătoarea play-off-ului din Africa;

câștigătoarea play-off-ului din Asia;

Bolivia (America de Sud);

Noua Caledonie (Oceania).

Cele două formații situate cel mai sus în clasamentul FIFA vor fi capi de serie și vor juca direct în finale, urmând ca celelalte 4 să se înfrunte în semifinale. Cele două câștigătoare ale finalelor vor merge la Mondial.

Emiratele, locul 67 în ultimul clasament oficial anunțat de FIFA, au șanse mari să joace direct în finală.

