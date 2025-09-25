Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat joi partida cu Universitatea Craiova, programată vineri, de la 21:00.

Printre discuțiile despre derby, tehnicianul croat a vorbit și despre posibilitatea de prelua în viitor echipa națională a României.

Kopic este un antrenor care și-a lăsat rapid amprenta în fotbalul românesc, după ce a salvat-o pe Dinamo de la retrogradare, iar sezonul trecut a dus-o în play-off.

Kopic după Lucescu? Ce spune antrenorul lui Dinamo despre preluarea naționalei României: „Sunt un mare fan”

Întrebat despre cum ar răspunde unei cereri din partea lui Răzvan Burleanu pentru preluarea postului de selecționer, antrenorul „câinilor” a spus:

„Nu mă gândesc la asta. Naționala României are selecționer, domnul Lucescu e acolo. Am un mare respect pentru el, pentru tot ce a realizat și chiar cred că va reuși să găsească soluția pentru a trece peste situația din acest moment, care nu este una bună. Are destule cunoștințe, are experiență.

Sunt un mare fan al naționalei României și vreau să aibă mare succes.

Dacă se vor face schimbări la nivelul băncii tehnice, cred că România are destui antrenori foarte buni care pot ocupa acea poziție”.

Când i s-a transmis că el însuși este un antrenor bun, Kopic a continuat:

„Mulțumesc, dar, în opinia mea, naționala România este ceva special. Din ce am văzut în fotbalul românesc, sunt mulți antrenori care ar merita să ocupe această poziție în viitor”.

În sezonul precedent, Dinamo a încheiat pe locul 6. Acum se află pe locul 3, cu 19 puncte după 10 etape, la egalitate cu locul doi, ocupat de Botoșani.

FOTO. Kopic, în urmă cu două săptămâni, de ziua sa

