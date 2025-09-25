„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”
Javier Clemente FOTO: IMAGO
„Fotbalul profesionist nu e pentru copii!” Un mare antrenor trage un semnal de alarmă: „Asta i-aș întreba pe medici”

Publicat: 25.09.2025, ora 18:03
  • Javier Clemente (75 de ani), fostul antrenor al lui Atletico Madrid, crede că echipele mari ar trebui să fie mai atente cu tinerii pe care îi promovează mult prea devreme la nivel înalt.

Javier Clemente, un nume mare din istoria lui Athletic Bilbao și Atletico Madrid, trage un mare semnal de alarmă în privința modului în care cluburile tratează jucătorii tineri.

Javier Clemente trage un semnal de alarmă: „Fotbalul profesionist nu e pentru copii”

Întrebat despre accidentările suferite de jucătorii din noul val de la Barcelona, Gavi (21 de ani), Fermin Lopez (22 de ani), Pedri (22 de ani) și Lamine Yamal (18 ani), Clemente a fost brutal de sincer și i-a taxat pe catalani, dar pe celelalte cluburi care își „sufocă” adolescenții de la prima echipă.

„A devenit o cursă pentru a vedea cine poate promova cel mai tânăr jucător. Fotbalul profesionist nu este pentru copii!

Eu aș discuta cu medicii și i-aș întreba: «Poate juca acest copil acum? Câte minute? De cât timp de odihnă are nevoie? Pentru că fotbalul profesionist este foarte solicitant.

Rivalii nu te tratează ca pe un copil. Te tratează ca pe cineva pe care trebuie să-l învingă”, a spus antrenorul, potrivit marca.com.

Antrenorul consideră că goana cluburilor de a promova jucători tineri poate fi dăunătoare pentru fotbaliști.

Ai un copil foarte bun, face lucruri spectaculoase la juniori, îl promovezi... și apoi se alege praful. Și dacă nu mai joacă bine, îl dau afară și aduc unul mai tânăr. Așa funcționează acum. Javier Clemente, antrenor

17 jucători sub 20 de ani joacă în LaLiga

Cel mai tânăr fotbalist care a evoluat în această ediție a primei ligi spaniole este fundașul stânga al celor de la Getafe, Davinchi.

În ziua debutului său, împotriva celor de la Celta Vigo, din prima etapă a LaLiga, 2-0, avea 17 ani și 10 luni.

De asemenea, FC Barcelona a utilizat 5 jucători sub 20 de ani în primele 5 etape din LaLiga:

  • Lamine Yamal (18 ani și o lună)
  • Marc Bernal (18 ani și 3 luni)
  • Jofre Torrents (18 ani și 6 luni)
  • Pau Cubarsi (18 ani și 6 luni)
  • Roony Bardghji (19 ani și 9 luni)

Real Madrid a utilizat un singur jucător sub 20 de ani: Franco Mastantuono. Argentinianul a debutat pentru trupa madrilenă la 5 zile după ce a împlinit vârsta majoratului.

