„Vom face modificări” Zeljko Kopic, înainte de partida din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă după derby-ul cu Craiova” +38 foto
Zeljko Kopic FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Cupa Romaniei

„Vom face modificări” Zeljko Kopic, înainte de partida din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă după derby-ul cu Craiova”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 17:54
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre meciul împotriva celor de la Hermannstadt, mâine, de la ora 18:00, în runda #3 din Cupa României.
  • Partida de pe „Arcul de Triumf” va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Sibienii ocupă primul loc în clasamentul grupei, cu 6 puncte, în timp ce „câinii” se situează pe locul secund, cu 4 puncte.

Dacă va pierde, echipa lui Kopic riscă să fie depășită de Farul, care are două puncte, în cazul unei victorii a constănțenilor în fața lui CS Dinamo.

„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el”
Citește și
„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el”
Citește mai mult
„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el”

Zeljko Kopic, înainte de partida cu Hermannstadt, din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă”

Dinamo a remizat în partida cu U Craiova în Superliga, pe 9 februarie, scor 1-1.

„După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Trebuie să vedem până mâine cum se simt toți jucătorii, cum se recuperează după meci.

A fost un meci dificil. Toți jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria. Vrem să fim cei mai buni posibil.

Primul obiectiv este Hermannstadt, pentru a trece de această grupă, iar după aceea vom vedea.

Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru Cupă până la final”, a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei cu sibienii.

FOTO: Dinamo - U Craiova 1-1

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)

Galerie foto (38 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, în etapa 26 din Liga 1 (FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro)
+38 Foto
labels.photo-gallery

Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”, a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt. Întrebat despre o eventuală întâlnire, antrenorul croat a răspuns:

„Am spus deja despre Dennis că a dat mult pentru acest club. A fost transferat la Hermannstadt, îl respectăm.

Știm ce calități are. Mâine suntem în tabere opuse. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt, important este ca noi să căutăm victoria”.

Vom face câteva schimbări, da. Unii jucători au nevoie de puțin odihnă. Mai avem timp până mâine, dar vom face câteva modificări în echipă. Alberto Soro este într-o formă foarte bună. Nu contează dacă joacă „aripă”, mijlocaș ofensiv sau număr nouă „fals”. Contribuția lui pentru echipă este foarte bună și sunt foarte mulțumit de evoluțiile lui. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic, despre CFR și FCSB: „Mai sunt suficiente meciuri prin care pot atinge play-off-ul”

FCSB și CFR Cluj s-au apropiat de zona de play-off din Liga 1, după perioada dificilă prin care au trecut. Întrebat dacă acest lucru îl surprinde, Kopic a răspuns:

„Pentru mine nu este o surpriză. Am vorbit și la conferințele de presă anterioare și opinia mea a fost întotdeauna aceeași.

Astfel de cluburi, astfel de echipe pot să se conecteze mereu, să obțină rezultate foarte bune și să ajungă unde sunt acum.

Mai sunt suficiente meciuri prin care pot să atingă play-off-ul”, a mai spus Kopic.

Croatul spune că nu se gândește încă la meciul cu Rapid, care va avea loc pe 21 februarie, în etapa #28 din Liga 1:

Până la meciul cu Rapid mai avem două partide de jucat, cu Hermannstadt și cu Slobozia. După meciul cu Slobozia vom discuta despre derby-ul cu Rapid. Știm că au o echipă bună, un antrenor bun. Aveau acest obiectiv legat de Cupă, acum vor pune toate resursele pentru Superliga. Dar, din nou, o luăm meci cu meci Zeljko Kopic

Kopic despre naționala României

Mircea Lucescu, selecționerul României, se confruntă cu probleme de sănătate de peste o săptămână.

Întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, în cazul plecării lui Mircea Lucescu, tehnicianul dinamovist a răspuns:

Tot respectul pentru domnul Lucescu, cred că va fi sănătos și va fi bine.

Dar și despre domnul Hagi, ce pot să spun: el este o legendă, «Regele», aici, în România, ca jucător, face lucruri importante și ca antrenor principal și cu siguranță în viitor va avea oportunități la acest nivel”.

Citește și

„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”
Superliga
15:25
„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”
Citește mai mult
„Să nu ne bănuiți de vreo înțelegere” Sorin Cârțu, mesaj înainte de cele două meciuri cu FCSB: „Vreau arbitraje corecte”
„O lecție pentru mine” VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte” + „Pancu ține cu adevărul”
Superliga
15:09
„O lecție pentru mine” VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte” + „Pancu ține cu adevărul”
Citește mai mult
„O lecție pentru mine” VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte” + „Pancu ține cu adevărul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
dinamo bucuresti Cupa Romaniei afc hermannstadt zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share