Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre meciul împotriva celor de la Hermannstadt, mâine, de la ora 18:00, în runda #3 din Cupa României.

Sibienii ocupă primul loc în clasamentul grupei, cu 6 puncte, în timp ce „câinii” se situează pe locul secund, cu 4 puncte.

Dacă va pierde, echipa lui Kopic riscă să fie depășită de Farul, care are două puncte, în cazul unei victorii a constănțenilor în fața lui CS Dinamo.

Zeljko Kopic, înainte de partida cu Hermannstadt, din Cupa României: „Unii jucători au nevoie de odihnă”

Dinamo a remizat în partida cu U Craiova în Superliga, pe 9 februarie, scor 1-1.

„După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Trebuie să vedem până mâine cum se simt toți jucătorii, cum se recuperează după meci.

A fost un meci dificil. Toți jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria. Vrem să fim cei mai buni posibil.

Primul obiectiv este Hermannstadt, pentru a trece de această grupă, iar după aceea vom vedea.

Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru Cupă până la final”, a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare partidei cu sibienii.

Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”, a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt. Întrebat despre o eventuală întâlnire, antrenorul croat a răspuns:

„Am spus deja despre Dennis că a dat mult pentru acest club. A fost transferat la Hermannstadt, îl respectăm.

Știm ce calități are. Mâine suntem în tabere opuse. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt, important este ca noi să căutăm victoria”.

Vom face câteva schimbări, da. Unii jucători au nevoie de puțin odihnă. Mai avem timp până mâine, dar vom face câteva modificări în echipă. Alberto Soro este într-o formă foarte bună. Nu contează dacă joacă „aripă”, mijlocaș ofensiv sau număr nouă „fals”. Contribuția lui pentru echipă este foarte bună și sunt foarte mulțumit de evoluțiile lui. Zeljko Kopic

Zeljko Kopic, despre CFR și FCSB: „Mai sunt suficiente meciuri prin care pot atinge play-off -ul”

FCSB și CFR Cluj s-au apropiat de zona de play-off din Liga 1, după perioada dificilă prin care au trecut. Întrebat dacă acest lucru îl surprinde, Kopic a răspuns:

„Pentru mine nu este o surpriză. Am vorbit și la conferințele de presă anterioare și opinia mea a fost întotdeauna aceeași.

Astfel de cluburi, astfel de echipe pot să se conecteze mereu, să obțină rezultate foarte bune și să ajungă unde sunt acum.

Mai sunt suficiente meciuri prin care pot să atingă play-off-ul”, a mai spus Kopic.

Croatul spune că nu se gândește încă la meciul cu Rapid, care va avea loc pe 21 februarie, în etapa #28 din Liga 1:

Până la meciul cu Rapid mai avem două partide de jucat, cu Hermannstadt și cu Slobozia. După meciul cu Slobozia vom discuta despre derby-ul cu Rapid. Știm că au o echipă bună, un antrenor bun. Aveau acest obiectiv legat de Cupă, acum vor pune toate resursele pentru Superliga. Dar, din nou, o luăm meci cu meci Zeljko Kopic

Kopic despre naționala României

Mircea Lucescu, selecționerul României, se confruntă cu probleme de sănătate de peste o săptămână.

Întrebat despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, în cazul plecării lui Mircea Lucescu, tehnicianul dinamovist a răspuns:

„ Tot respectul pentru domnul Lucescu, cred că va fi sănătos și va fi bine.

Dar și despre domnul Hagi, ce pot să spun: el este o legendă, «Regele», aici, în România, ca jucător, face lucruri importante și ca antrenor principal și cu siguranță în viitor va avea oportunități la acest nivel”.

