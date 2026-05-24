Spion în Ghencea Kopic, prezent la FCSB - FC Botoșani » Și-a luat notițe înainte de finala barajului pentru Europa

- FCSB - FC BOTOȘANI. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a mers pe Ghencea, la partida dintre FCSB și FC Botoșani, în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.
Dinamo va juca finala barajului pentru calificarea în cupele europene împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.
Zeljko Kopic, spion la FCSB - FC Botoșani
Tehnicianul „câinilor” a mers la partida de pe Stadionul Steaua pentru a urmări evoluțiile celor două echipe, învingătoarea urmând a-i fi adversară în finala barajului.
Cu puțin timp înainte de startul meciului, antrenorul croat a fost surprins de camerele TV în loja din Ghencea, fiind extrem de concentrat.
Galerie foto (5 imagini)
FCSB - FC Botoșani, echipele de start:
- FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
- Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Thiam, Popa
- Antrenor: Marius Baciu
- FC Botoșani: Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Paoa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter
- Rezerve: Kukic, Ilaș, Suta, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Bota, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez
- Antrenor: Marius Croitoru
- Arbitru: Istvan Kovacs, Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Rareș Vidican
- Stadion: Steaua