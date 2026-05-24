Spion în Ghencea Kopic, prezent la FCSB - FC Botoșani » Și-a luat notițe înainte de finala barajului pentru Europa

FCSB - FC BOTOȘANI. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a mers pe Ghencea, la partida dintre FCSB și FC Botoșani, în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Dinamo va juca finala barajului pentru calificarea în cupele europene împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

Zeljko Kopic, spion la FCSB - FC Botoșani

Tehnicianul „câinilor” a mers la partida de pe Stadionul Steaua pentru a urmări evoluțiile celor două echipe, învingătoarea urmând a-i fi adversară în finala barajului.

Cu puțin timp înainte de startul meciului, antrenorul croat a fost surprins de camerele TV în loja din Ghencea, fiind extrem de concentrat.

FCSB - FC Botoșani, echipele de start:

Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti Rezerve: Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Thiam, Popa

Zima, Duarte, Arad, Lixandru, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Thiam, Popa Antrenor: Marius Baciu

Anestis - Adams, Miron, Diaw, Creț - Paoa, Petro - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter Rezerve: Kukic, Ilaș, Suta, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Bota, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez

Kukic, Ilaș, Suta, Țigănașu, David, Pănoiu, Bodișteanu, Bota, Ștefan, Kovtaliuk, Lopez Antrenor: Marius Croitoru

Marius Croitoru Arbitru: Istvan Kovacs, Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Rareș Vidican

Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, Cătălin Popa, Rareș Vidican Stadion: Steaua

