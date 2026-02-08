„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată” +5 foto
Zeljko Kopic și Kennedy Boateng. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Raed Krishan / Iosif Popescu
Superliga

„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 17:15
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 17:24

Fundaș central de bază la Dinamo, cu peste 57 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu, togolezul nu a fost impresionat de eforturile „inimaginabile” depuse de club pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul
Citește și
Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul
Citește mai mult
Săpunaru cere despăgubiri A dat în judecată FRF și sponsorul Cupei României! Care este motivul

Zeljko Kopic, despre refuzul lui Boateng de a semna prelungirea: „Dinamo este mai mare decât orice jucător”

„Am avut o discuție cu Boateng și cu impresarul lui în Turcia, apoi au vorbit cu el și directorul sportiv, și președintele. Eu încerc întotdeauna să înțeleg și poziția jucătorului.

Are 29 de ani, pe de o parte e cariera de fotbalist profesionist, pe de altă parte e partea financiară, unde trebuie să ai grijă de tine.

Cu felul în care a crescut aici, cu evoluțiile lui, cu personalitatea lui, pentru că are un caracter foarte bun și o mentalitate excelentă pentru echipă e clar că are deja oferte acum și va mai avea și în vară.

E o situație complicată, dar știu că președintele și directorul sportiv vorbesc cu el și încearcă să găsească o soluție ca să rămână”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a fundașului de la Dinamo. Boateng a mai jucat la echipe precum LASK, Santa Clara, Austria Lustenau sau SV Ried

Întrebat dacă este pregătit pentru plecarea lui Boateng, antrenorul croat a răspuns:

„Desigur, ca antrenor îți dorești mereu să îi păstrezi pe cei mai buni. E normal. Iar când construiești o echipă nu e vorba doar de calitatea individuală, ci și de compatibilitatea dintre jucători, de legăturile dintre ei.

Iar Boa, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi: prin caracter, mentalitate, felul în care se antrenează și joacă, e un jucător pe care îl apreciem cu toții.

În același timp, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dinamo este mai mare decât orice antrenor și orice jucător, iar viața merge înainte”.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3

Galerie foto (5 imagini)

Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Fotografii: capturi TV Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3 Ieșirea total greșită a lui Buzbuchi la golul lui Boateng, în Farul - Dinamo 2-3
+5 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu U Craiova: „Nu vorbesc despre titlu în acest moment”

Întrebat despre meciul cu U Craiova, programat luni, de la ora 20:00, în etapa #26 din Superliga, Kopic a declarat:

„E un meci bun. Două echipe puternice, în formă, cu evoluții bune. Ne luptăm pentru primul loc și echipa este pregătită.

Așteptăm startul. Știm că în fața noastră este un adversar cu multă calitate, dar, din nou, credem în noi și în ceea ce construim aici. Echipa este conectată, are o energie foarte bună și mâine mergem pe Arena Națională să luptăm pentru încă trei puncte.

Sunt multe echipe care joacă un fotbal bun în acest moment și mai sunt cinci meciuri din această parte a sezonului, în care trebuie să rămânem concentrați și să continuăm să facem lucrurile cât mai bine posibil”.

Nu vorbesc despre titlu în acest moment, vorbim doar despre următorul meci, iar următorul meci este un derby cu Craiova și doar la asta ne gândim. Sunt încă foarte multe meciuri până la finalul sezonului, se vor înjumătăți punctele și sunt prea multe necunoscute, e prea devreme să vorbim despre așa ceva. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Citește și

„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Superliga
15:33
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Citește mai mult
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Superliga
14:45
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Citește mai mult
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share