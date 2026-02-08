„Încerc să-l înțeleg pe Boateng” Cum a comentat Kopic refuzul fundașului de a semna prelungirea cu Dinamo: „E o situație complicată”

Zeljko Kopic (48 de ani), tehnicianul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Kennedy Boateng (29 de ani).

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că fundașul nu își va prelungi contractul cu „câinii”

Fundaș central de bază la Dinamo, cu peste 57 de meciuri jucate în tricoul alb-roșu, togolezul nu a fost impresionat de eforturile „inimaginabile” depuse de club pentru a-l convinge să rămână și în sezonul următor.

Zeljko Kopic, despre refuzul lui Boateng de a semna prelungirea: „Dinamo este mai mare decât orice jucător”

„Am avut o discuție cu Boateng și cu impresarul lui în Turcia, apoi au vorbit cu el și directorul sportiv, și președintele. Eu încerc întotdeauna să înțeleg și poziția jucătorului.

Are 29 de ani, pe de o parte e cariera de fotbalist profesionist, pe de altă parte e partea financiară, unde trebuie să ai grijă de tine.

Cu felul în care a crescut aici, cu evoluțiile lui, cu personalitatea lui, pentru că are un caracter foarte bun și o mentalitate excelentă pentru echipă e clar că are deja oferte acum și va mai avea și în vară.

E o situație complicată, dar știu că președintele și directorul sportiv vorbesc cu el și încearcă să găsească o soluție ca să rămână”, a spus Zeljko Kopic, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

1,2 milioane de euro este cota de piață a fundașului de la Dinamo. Boateng a mai jucat la echipe precum LASK, Santa Clara, Austria Lustenau sau SV Ried

Întrebat dacă este pregătit pentru plecarea lui Boateng, antrenorul croat a răspuns:

„Desigur, ca antrenor îți dorești mereu să îi păstrezi pe cei mai buni. E normal. Iar când construiești o echipă nu e vorba doar de calitatea individuală, ci și de compatibilitatea dintre jucători, de legăturile dintre ei.

Iar Boa, din acest punct de vedere, este foarte important pentru noi: prin caracter, mentalitate, felul în care se antrenează și joacă, e un jucător pe care îl apreciem cu toții.

În același timp, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dinamo este mai mare decât orice antrenor și orice jucător, iar viața merge înainte”.

FOTO. Primul gol marcat de Boateng în Farul - Dinamo 2-3

Zeljko Kopic, înainte de meciul cu U Craiova: „Nu vorbesc despre titlu în acest moment”

Întrebat despre meciul cu U Craiova, programat luni, de la ora 20:00, în etapa #26 din Superliga, Kopic a declarat:

„E un meci bun. Două echipe puternice, în formă, cu evoluții bune. Ne luptăm pentru primul loc și echipa este pregătită.

Așteptăm startul. Știm că în fața noastră este un adversar cu multă calitate, dar, din nou, credem în noi și în ceea ce construim aici. Echipa este conectată, are o energie foarte bună și mâine mergem pe Arena Națională să luptăm pentru încă trei puncte.

Sunt multe echipe care joacă un fotbal bun în acest moment și mai sunt cinci meciuri din această parte a sezonului, în care trebuie să rămânem concentrați și să continuăm să facem lucrurile cât mai bine posibil”.

Nu vorbesc despre titlu în acest moment, vorbim doar despre următorul meci, iar următorul meci este un derby cu Craiova și doar la asta ne gândim. Sunt încă foarte multe meciuri până la finalul sezonului, se vor înjumătăți punctele și sunt prea multe necunoscute, e prea devreme să vorbim despre așa ceva. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport