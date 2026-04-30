Andrei Mărginean (24 de ani), mijlocașul lui Dinamo, ar putea fi apt la partida cu Universitatea Craiova, din etapa a șaptea a play-off-ului Ligii 1.

Universitatea Craiova - Dinamo se joacă duminică, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Accidentat la partida cu U Craiova din Cupa României, Andrei Mărginean ar putea reveni pe gazon la partida din campionat.

Mărginean a fost schimbat în minutul 10 al partidei de pe Arena Națională. Acesta șchiopăta și acuza dureri la gamba dreaptă, care era deja bandajată.

După derby-ul cu Rapid, Zeljko Kopic a decis să le ofere jucătorilor săi două zile libere, aceștia resimțind din plin oboseala cauzată de cele două meciuri cu Rapid și U Craiova, partide care s-au jucat în decurs de doar trei zile.

„Câinii” au reluat antrenamentele miercuri, 29 aprilie, iar Kopic a primit o veste bună, aceea că Andrei Mărginean s-a pregătit în condiții normale, conform gsp.ro.

Totodată, tehnicianul dinamovist a avut parte și de o veste mai puțin bună, aceea că Mamoudou Karamoko, atacantul accidentat acum două etape, va fi disponibil în cel mai bun caz abia la partida cu FC Argeș, din etapa a opta.

550.000 de euro este cota lui Andrei Mărginean, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Andrei Mărginean a devenit unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo. El a evoluat în 26 de meciuri, reușind să ofere două pase decisive.

