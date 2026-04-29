„Beneficiile au fost demonstrate în România” FRF, reacție după ce FIFA a anunțat că vrea să aplice regula din Liga 1

Federația Română de Fotbal a oferit o reacție ca urmare a deciziei consiliului FIFA de a analiza o nouă regulă, cea prin care toate cluburile ar urma să fie obligate să folosească un jucător U20 sau U21 crescut în propria academie.

Propunerea va fi analizată împreună cu părțile implicate, iar o formă finală ar urma să fie prezentată Consiliului FIFA anul viitor.

FRF, reacție după ce FIFA a anunțat că vrea să aplice regula din Liga 1

După ce FIFA a anunțat că ia în calcul implementării acestei reguli, FRF a transmis că intenția FIFA de a implementa o regulă similară nu face decât să confirme că decizia Federației noastre a fost una de bun augur.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, precizăm că Federația Română de Fotbal salută inițiativa FIFA, având în vedere că beneficiile unei astfel de reguli pentru dezvoltarea tinerilor jucători au fost demonstrate deja în fotbalul românesc , unde FRF a început să o implementeze încă de acum 10 ani.

Considerăm că promovarea jucătorilor crescuți în propria academie reprezintă o direcție corectă și necesară pentru viitorul fotbalului. Mulțumim!”, a transmis FRF, conform fanatik.ro.

În România, regula U21 există din sezonul 2016-2017. A fost introdusă de FRF în Liga 1 și obligă echipele să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător U21.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport