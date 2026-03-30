L-a impresionat pe Kopic Jucătorul despre care antrenorul lui Dinamo spune: „S-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam” +10 foto
Ianis Tarbă a jucat 64 de minute în 4 meciuri la Dinamo
L-a impresionat pe Kopic Jucătorul despre care antrenorul lui Dinamo spune: „S-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam”

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 18:40
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 19:32
  • Antrenorul Zeljko Kopic e mulțumit de tinerii din lotul lui Dinamo și a vorbit despre fundașii centrali Nikita Stoinov și Matteo Duțu, dar și despre extrema Ianis Tarbă

Stoperul israelian, 20 de ani, a debutat la naționala mare în amicalul cu Georgia, 2-2. Duțu (20) a intrat în minutul 74, în locul Vermeșan, la România U21, în 1-0 în Kosovo, iar Tarbă (19) a fost titular la România U20, în 0-1 cu Polonia.

Zeljko Kopic, antrenor Dinamo: „Analizăm toți românii care joacă la nivel de tineret”

„Stoinov e tânăr și a jucat toate meciurile pentru noi sezonul acesta. Va mai face și greșeli, e imposibil să ții nivelul tot sezonul, mai ales la vârsta lui.

Dar are potențial, e foarte profesionist, conectat cu proiectul nostru, a evoluat fantastic. Sunt foarte mulțumit de el.

Pe Duțu l-am folosit și ca fundaș dreapta, mijlocaș central, ca să simtă echipa, iar cu Rapid a fost primul meci pe poziția lui. E tânăr și el, e profesionist, la antrenamente lucrează mult tactic, știe ce cerințe avem.

Trebuie să înțelegem vârsta lui, experiența lui la nivel de seniori e foarte mică. La fel ca Nikita, cred în el, dar are nevoie de timp.

Ianis Tarbă a venit prin departamentul nostru de scouting, pentru că analizăm toți românii care joacă la nivel de tineret în Spania, Italia, Israel, toți cei care au pașaport românesc.

Ideea a fost să-l luăm pentru aceste 6 luni, să se adapteze la antrenamente, la joc și să vedem din vară dacă rămâne sau dacă îl împrumutăm undeva.

El s-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam. A arătat lucruri bune, interesante, îmi place cum muncește, cum joacă, sunt fericit că a mers și la U21, a fost titular. E unul dintre tinerii pe care contăm și acum, dar mai ales pe viitor”, a spus Kopic pentru Radio Dinamo.

  • Stoinov are 33 de meciuri la Dinamo sezonul acesta
  • Duțu a evoluat în 6 meciuri, acumulând 149 de minute și încasând un cartonaș roșu, cu Rapid
  • Tarbă a jucat 64 de minute în 4 meciuri

