Antrenorul Zeljko Kopic e mulțumit de tinerii din lotul lui Dinamo și a vorbit despre fundașii centrali Nikita Stoinov și Matteo Duțu, dar și despre extrema Ianis Tarbă

Stoperul israelian, 20 de ani, a debutat la naționala mare în amicalul cu Georgia, 2-2. Duțu (20) a intrat în minutul 74, în locul Vermeșan, la România U21, în 1-0 în Kosovo, iar Tarbă (19) a fost titular la România U20, în 0-1 cu Polonia.

Citește și Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală Citește mai mult Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală

Zeljko Kopic, antrenor Dinamo: „Analizăm toți românii care joacă la nivel de tineret”

„Stoinov e tânăr și a jucat toate meciurile pentru noi sezonul acesta. Va mai face și greșeli, e imposibil să ții nivelul tot sezonul, mai ales la vârsta lui.

Dar are potențial, e foarte profesionist, conectat cu proiectul nostru, a evoluat fantastic. Sunt foarte mulțumit de el.

Pe Duțu l-am folosit și ca fundaș dreapta, mijlocaș central, ca să simtă echipa, iar cu Rapid a fost primul meci pe poziția lui. E tânăr și el, e profesionist, la antrenamente lucrează mult tactic, știe ce cerințe avem.

Trebuie să înțelegem vârsta lui, experiența lui la nivel de seniori e foarte mică. La fel ca Nikita, cred în el, dar are nevoie de timp.

Ianis Tarbă a venit prin departamentul nostru de scouting, pentru că analizăm toți românii care joacă la nivel de tineret în Spania, Italia, Israel, toți cei care au pașaport românesc.

Ideea a fost să-l luăm pentru aceste 6 luni, să se adapteze la antrenamente, la joc și să vedem din vară dacă rămâne sau dacă îl împrumutăm undeva.

El s-a adaptat mai bine și mai rapid decât mă așteptam. A arătat lucruri bune, interesante, îmi place cum muncește, cum joacă, sunt fericit că a mers și la U21, a fost titular. E unul dintre tinerii pe care contăm și acum, dar mai ales pe viitor”, a spus Kopic pentru Radio Dinamo.

Stoinov are 33 de meciuri la Dinamo sezonul acesta

Duțu a evoluat în 6 meciuri, acumulând 149 de minute și încasând un cartonaș roșu, cu Rapid

Tarbă a jucat 64 de minute în 4 meciuri

Citește și

