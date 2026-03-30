Explicațiile slovacilor De ce nu au fost de acord cu amânarea amicalului cu România
  • SLOVACIA - ROMÂNIA. Următoarea adversară a „tricolorii” a oferit primele explicații pentru refuzul de a amâna partida după problemele medicale ale selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Slovacia - România va avea loc marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

La scurt timp după incident, FRF a luat legătura cu Federația Slovacă de Fotbal și cu UEFA în încercarea de a amâna meciul de la Bratislava.

Pentru ca un meci să fie amânat este necesar acordul ambelor echipe, precum și aprobarea UEFA.

Slovacii s-au opus însă, astfel că delegația României a fost nevoită să plece ieri seară spre Bratislava, pe banca urmând să stea „secundul” Jerry Gane.

Juraj Curny, purtătorul de cuvânt al Federației de Fotbal din Slovacia, a explicat decizia din spatele refuzului.

„Ținând cont de numărul mare de bilete vândute deja și investiția financiară făcută pentru acest meci, toate părțile implicate au ajuns la un acord ca meciul să se dispute în condițiile stabilite”, a spus Curny, conform Sportnet.

Acesta susține că Federația a vândut 18.500 de bilete pentru partidă, însă se așteaptă ca asistența să fie mult mai mică. Cea mai mare parte fusese cumpărată înainte de eșecul cu Kosovo, 3-4, când fanii sperau să vadă finala pentru calificarea la CM 2026, nu un amical.

Pentru biletul la Mondial pus la bătaie pe ruta C se vor bate Kosovo și Turcia.

