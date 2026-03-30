Denis Drăguș la FCSB? Ce spune impresarul atacantului despre un transfer la echipa lui Rădoi: „Atât pot să zic” +11 foto
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 16:49
  • Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș (26 de ani), a vorbit despre posibilitatea unui transfer al internaționalului român la FCSB.

Gigi Becali și-a exprimat în mai multe rânduri aprecierea față de atacantul de la Gaziantep, iar acesta a dat de înțeles recent că ia în calcul o astfel de mutare, mai ales după instalarea lui Mirel Rădoi pe banca echipei.

Enrico Sposato: „Pot să vă spun doar că nu există nimic concret”

Agentul a transmis că Drăguș este încântat de asocierea cu FCSB, însă momentan nu există o discuție concretă între cele două părți.

„În momentul de față, Denis este complet concentrat la actuala sa echipă și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu FCSB, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european.

Denis este foarte atașat de țara sa și se simte întotdeauna mândru când numele său este asociat cu fotbalul românesc. Să reprezinte România și să simtă sprijinul de acasă înseamnă foarte mult pentru el.

Pot să vă spun doar că nu există nimic concret cu privire la cele apărute, în acest moment. Știm cu toții că, în timpul sezonului, apar multe lucruri. Prioritatea lui Denis este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel”, a spus Enrico Sposato, potrivit digisport.ro.

Declarațiile făcut de Denis Drăguș în presa din Turcia

Recent, Drăguș a declarat că îl admiră pe Rădoi și i-ar plăcea să joace pentru FCSB.

„Am lucrat cu Rădoi atât la naționala de tineret, cât și la cea de seniori. Este un antrenor pe care îl admir foarte mult. Dacă și lui i-ar plăcea, m-ar face fericit”, a declarat Drăguș, potrivit kuzeyekspres.com.tr.

Atacantul a ratat ultimele cinci partide ale echipei sale, din cauza accidentării suferite la genunchi, în urmă cu puțin peste o lună.

