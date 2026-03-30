Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală
Cîrjan are nevoie de operație Cu ce probleme se confruntă căpitanul lui Dinamo și motivul pentru care amână intervenția chirurgicală

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 18:27
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 18:27
  • Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, are nevoie de operație, dar amână intervenția
Cîrjan a avut evoluții oscilante în ultimele partide ale echipei antrenante de Zeljko Kopic (48 de ani).

În precedentele cinci partide ale „câinilor” în toate competițiile, căpitanul lui Dinamo a înscris un singur gol, în derby-ul cu Rapid (2-3), din prima etapă a play-off-ului.

Cătălin Cîrjan are nevoie de operație

Motivul prestațiilor lui Cîrjan ar fi legat de o problemă de respirație cu care acesta se confruntă de aproape un an.

„Decarul” lui Dinamo suferă de hipertrofia cornetelor nazale, iar înaintea fiecărei partide are nevoie de picături nazale pentru a respira normal chiar și atunci când nu se află în efort fizic, informează prosport.ro.

De altfel, la finalul meciului cu Universitatea Craiova (0-1), ultima partidă înainte de oprirea campionatului, Cîrjan s-a așezat amețit pe gazon.

  • Hipertrofia cornetelor nazale sau hipertrofia turbinală apare atunci când mucoasa cornetelor nazale crește nefiresc și se inflamează, potrivit sanador.ro.

Motivul pentru care Cîrjan amână intervenția chirurgicală

În cazul unei intervenții chirurgicale, fotbalistul va fi nevoit să facă un efort moderat timp de 14 zile, în timp ce efortul intens este interzis între 3-6 săptămâni.

Astfel, Cîrjan a ales să amâne intervenția chirurgicală până la finalul sezonului, deoarece își dorește cu orice preț să-și ajute echipa.

În acest sezon, căpitanul „câinilor” a lipsit doar la meciul cu Unirea Slobozia (1-0), din returul sezonului regulat, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

