„N-am avut reacția dorită” Ce a spus Kopic despre gafa lui Epassy + noi detalii despre transferuri: „Am avut discuții”

DINAMO - PETROLUL 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre gafa portarului Devis Epassy (32 de ani), care i-a costat pe „câini” toate cele trei puncte.

La finalul partidei, antrenorul croat a fost întrebat dacă ia în calcul să-l introducă între buturi pe Alexandru Roșca (22 de ani), însă a anunțat că are în continuare încredere în portarul african.

DINAMO - PETROLUL 1-1 . Zeljko Kopic, despre eroarea lui Epassy

„E o greșeală, dar greșelile fac parte din joc. Epassy are experiență, știe că aduce multă încredere, personalitate.

Pentru echipă, pentru el, nu e ușor când primește un astfel de gol, dar e un jucător important pentru noi”, a afirmat Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Reacția nu a fost cea așteptată de mine”

Croatul a vorbit și despre ce l-a nemulțumit la evoluția echipei sale.

„În primele 30-35 de minute am fost foarte buni. Petrolul nu a avut nimic în acea perioadă, am presat. Am încercat să schimbăm câte ceva la pauză, să spargem defensiva lor și am marcat. N-am mai continuat așa cum făceam, am protejat avantajul.

E adevărat că e greșeala lui Epassy, dar reacția de după gol nu a fost cea dorită. Trebuia să continuăm la fel. Am fost echipa mai bună, dar plecăm cu un singur punct”, a adăugat Kopic.

Zeljko Kopic: „Am avut discuții despre jucători noi”

Întrebat despre transferuri, Kopic a replicat:

„Nimeni nu se aștepta să fie ușor. Jocul echipei a fost bun, în majoritatea timpului. Am avut discuții despre jucători noi, avem opțiuni, mai avem două poziții despre care discutăm”.

Antrenorul lui Dinamo a lămurit și situația lui Stipe Perica (30 de ani), atacant care nu a făcut parte din lotul „câinilor” pentru meciul cu Petrolul.

„Am avut discuții, vom ști mai multe în câteva zile. Are câteva opțiuni, dar e jucătorul nostru. Vom vedea ce se va întâmpla”, a concluzionat Kopic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport