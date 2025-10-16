Fără orgolii Îl apără pe Răzvan Marin și e convins: „Nu avem variante ca să ne permitem asta” 

Sorin Paraschiv (44 de ani) e de părere că Mircea Lucescu nu trebuia să-l critice public pe Răzvan Marin.

Fostul mijlocaș e convins că Răzvan ar putea fi titular contra Bosniei și ar vedea o greșeală renunțarea lui Lucescu la un astfel de jucător.

Sorin Paraschiv, fost internațional, a intervenit în disputa legată de situația lui Răzvan Marin la echipa națională, după ce selecționerul Mircea Lucescu l-a criticat public pe mijlocaș.

Îl apără pe Răzvan Marin și e convins: „Nu avem variante ca să ne permitem asta”

Fostul stelist susține că, deși episodul a avut loc, nu este util ca astfel de reproșuri să se facă publice.

„Într-adevăr, nu cade bine niciunui jucător să fie criticat în public. Mereu am acceptat criticile în vestiar, au rămas acolo între noi. Din păcate, s-a întâmplat”, a zis Sorin Paraschiv.

El adaugă că trebuie trecut peste orgoliile dacă jucătorul merită, iar România nu își permite luxul să excludă fotbaliști valoroși doar din motive de imagine sau orgoliu.

„Când ești bun și valoros, orgoliile trebuie lăsate deoparte. Plus că noi, românii, nu avem atât de multe variante încât să lăsăm jucătorii valoroși în afara lotului din cauza orgoliului . Să lăsăm totul deoparte pentru meciul cu Bosnia, asta cred că trebuie făcut”, a mai zis Paraschiv.

Răzvan Marin poate redeveni titular la meciul cu Bosnia

Fostul mijlocaș crede că Răzvan Marin are șanse să fie inclus în lotul României și chiar să fie titular în partida contra Bosniei, de luna viitoare, în ciuda disputei publice cu selecționerul din această perioadă:

„S-a întâmplat ce s-a întâmplat acum, dar la meciul cu Bosnia eu cred că Răzvan poate fi în lot și chiar să fie titular.

Nu am vorbit cu Petre Marin despre situația lui Răzvan Marin. Nici nu l-aș întreba, pentru că nu e o problemă. Totul se poate schimba de la o selecție la alta.

Domnul Lucescu știe mai bine, eu nu aș putea să zic nimic despre dânsul. A făcut multe lucruri mari, are strategia lui, n-aș putea spune mai multe”.

VIDEO. Sorin Paraschiv, despre conflictul Mircea Lucescu - Răzvan Marin

