Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”

Botoșani - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, nu este mulțumit de rezultatul partidei din etapa #17 a Superligii.

Tehnicianul este supărat că echipa sa a ratat prea multe ocazii clare.

Elevii lui Zeljko Kopic au început meciul în forță și au reușit, încă din primele minute, să pună presiune constantă pe defensiva formației lui Leo Grozavu, dar fără efect pe tabelă.

Botoșani - Dinamo 1-1 . Zeljko Kopic: „Dominăm meciul, dar ratăm prea mult”

„Am încercat să dominăm și am avut niște situații foarte bune atât în prima, cât și în a doua repriză. Nu este prima oară când ni se întâmplă treaba asta: dominăm meciul, creăm ocazii, dar nu câștigăm pentru că ratăm prea mult. Dacă vrem să fim acolo, în top, și vrem asta, trebuie să fim mult mai buni la finalizare.

Să joci la Botoșani e greu, în primele 15 minute a fost dificil, dar apoi am controlat jocul, am avut situații de gol. Ne-a dat gol adversarul la prima ocazie pe care a avut-o”, a declarat Kopic, la Prima Sport.

În minutul 44, împotriva cursului jocului, Sebastian Mailat a deschis scorul cu o execuție de senzație: a preluat o minge în interiorul careului și, fără ezitare, a trimis un voleu spectaculos.

Elevii lui Kopic au încheiat partida cu 15 șuturi, dintre care 9 pe spațiul porții. De cealaltă parte, Botoșani a contabilizat 13 șuturi, însă doar 4 au fost pe poartă.

Am reușit să blocăm contraatacurile pentru că Opruț și Ikoko s-au descurcat excelent. Ne-am urmat planul de joc, am ratat ocazii foarte bune de a marca și nu putem fi mulțumiți de această parte a jocului nostru. Zeljko Kopic

În partea secundă, Dinamo a forțat egalarea cu toate resursele. Presiunea continuă a „câinilor” a dat roade în minutul 76, când Opruț, l-a luat prin surprindere pe Anestis, și a înscris un gol la colțul scurt.

Imediat după egalare, Perica a avut șansa uriașă de a marca golul victoriei, însă a ratat incredibil într-o situație de 1 la 1 cu portarul Botoșaniului.

„Mergem la fiecare meci să câștigăm, dar să știți că sunt mulțumit de modul în care am jucat.

Am avut personalitate, și Botoșani a avut ocaziile ei, e o echipă puternică, dar mi s-a părut că ocaziile noastre au fost mai clare. Trebuia să marcăm mai mult de un gol”, a mai spus Kopic.

Elevii lui Leo Grozavu au ratat ocazia de a urca pe primul loc și rămân pe poziția secundă, cu 33 de puncte. Dinamo, care ar fi putut urca pe locul 2 în cazul unui succes, rămâne pe locul 4, cu 31 de puncte.

