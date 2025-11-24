Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român
Cristi Chivu FOTO Imago
Chivu are o problemă uriașă Titularul de care Inter vrea să scape. Ce variante are echipa condusă de român

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 22:29
  • Portarul Yann Sommer (36 de ani) ar putea pleca de la Inter Milano în vara anului viitor, când îi expiră contractul.
  • Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul „nerazzurilor”, are deja mai multe nume pe lista înlocuitorilor, anunță presa din Italia.

Yann Sommer a terminat încă o partidă cu gol primit, după ce Pulisic l-a învins în Derby della Madonnina.

Dezamăgit de Sommer, Chivu caută un nou portar

Portarul elvețian ar urma să plece în această vară de la Inter, după ce a gafat în mai multe rânduri în meciurile importante din acest sezon, potrivit Gazzetta dello Sport.

Yann Sommer a greșit la cel puțin două din cele patru goluri încasate de la Juventus, o dată cu AS Roma și o dată cu AC Milan, destul cât să îi facă pe cei de la Inter să nu mai dorească prelungirea contractului.

Plecarea elvețianului în vârstă de 36 de ani ar lăsa locul dintre buturi liber, poziție pe care „nerazzuri” sunt fragili.

Portarul de rezervă, Josep Martinez este inculpat într-un accident rutier în care a omorât un bărbat aflat în scaun cu rotile. Chiar dacă, potrivit declarațiilor sale și ale martorilor, victima a intrat pe banda destinată mașinilor, spaniolul și-a închis contul de Instagram și este tratat de un psiholog al clubului.

Cristi Chivu are trei variante la dispoziție

Cristi Chivu și-a îndreptat deja atenția spre alți portari și are mai multe ținte posibile de transfer în cazul plecării lui Yann Sommer, conform sursei menționate.

Favorit pentru a prelua postul dintre buturile echipei de pe San Siro este portarul de 24 de ani Elia Caprile, de la Cagliari.

Totuși, și portarul sarzilor a comis erori. Goalkeeperul a gafat în meciul contra celor de la Genoa, 3-3.

11.000.000 de euro
este cota de piață a lui Elia Caprile, conform Transfermarkt

Pe listă se mai află portarul celor de la Parma, Zion Suzuki. Niponul a fost antrenat Cristi Chivu în sezonul precedent.

Goalkeeperul „cruciaților” este indisponibil cel puțin până în luna februarie, din cauza unei accidentări la mână.

20.000.000 de euro
este prețul lui Zion Suzuki

Cea de a treia posibilitate pe care românul o ia în calcul, potrivit sursei citate, este portarul celor de la Freiburg, Noah Atubolu, în vârstă de 23 de ani.

18.000.000 de euro
este cota de piață a lui Noah Atubolu

Clasamentul în Serie A

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. AS Roma12 (15-6)27
2. AC Milan12 (18-9)25
3. Napoli12 (19-11)25
4. Inter11 (26-12)24
5. Bologna12 (21-8)24
6. Juventus12 (15-11)20
7. Lazio12 (15-9)18
8. Como11 (12-6)18
9. Sassuolo11 (14-12)16
10. Udinese12 (12-20)15
11. Torino11 (10-16)14
12. Cremonese12 (13-16)14
13. Atalanta12 (14-14)13
14. Cagliari12 (12-17)11
15. Parma12 (9-15)11
16. Lecce11 (8-14)10
17. Pisa11 (8-14)9
18. Genoa12 (11-19)8
19. Fiorentina12 (10-19)6
20. Hellas Verona12 (7-18)6

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
serie a Inter Milano Cristi Chivu yann sommer zion suzuki elia caprile noah atubolu
