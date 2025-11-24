Ratarea care le-a „furat” victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul, dar s-a făcut de râs

- FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie golul care putea aduce victoria pentru „câini”.
- Croatul traversează o criză de formă, reușind să puncteze doar o singură dată în acest sezon.
După ce a obținut egalarea în minutul 76, prin Raul Opruț, Dinamo a forțat marcarea golului victoriei.
Ratare uriașă a lui Stipe Perica în FC Botoșani - Dinamo 1-1
La următoarea fază, Devis Epassy a degajat un balon înspre direcția lui Cătălin Cîrjan, aflat la mijlocul terenului.
Căpitanul „câinilor” și fundașul Djibril Diaw au sărit la balon, dar au trecut pe sub el, lăsându-l pe Stipe Perica în posesia mingii și complet singur cu portarul.
Atacantul croat a sprintat cu mingea la picior și, de pe linia careului, a șutat pe jos spre colțul drept al porții. Totuși, Giannis Anestis a ieșit în întâmpinare, a ghicit direcția șutului și a apărat, păstrând egalitatea pe tabelă.
Galerie foto (20 imagini)
„Câinii” au continuat să forțeze marcarea celui de-al doilea gol, însă fără succes.
Cifre slabe pentru Perica
Atacantul croat traversează o criză de formă la Dinamo. În actuala stagiune, Stipe Perica a reușit un singur gol în 11 partide disputate în toate competițiile.
Vârful a punctat, în etapa #12 din Liga 1, contra celor de la Unirea Slobozia, 1-0.
VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|17
|35
|2
|FC Botoșani
|17
|33
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|17
|31
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|17
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|17
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|17
|16
|14
|Csikszereda
|17
|16
|15
|Hermannstadt
|17
|12
|16
|Metaloglobus București
|17
|8