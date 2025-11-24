Ratarea care le-a „furat” victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul, dar s-a făcut de râs

FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie golul care putea aduce victoria pentru „câini”.

Croatul traversează o criză de formă, reușind să puncteze doar o singură dată în acest sezon.

După ce a obținut egalarea în minutul 76, prin Raul Opruț, Dinamo a forțat marcarea golului victoriei.

Ratare uriașă a lui Stipe Perica în FC Botoșani - Dinamo 1-1

La următoarea fază, Devis Epassy a degajat un balon înspre direcția lui Cătălin Cîrjan, aflat la mijlocul terenului.

Căpitanul „câinilor” și fundașul Djibril Diaw au sărit la balon, dar au trecut pe sub el, lăsându-l pe Stipe Perica în posesia mingii și complet singur cu portarul.

Atacantul croat a sprintat cu mingea la picior și, de pe linia careului, a șutat pe jos spre colțul drept al porții. Totuși, Giannis Anestis a ieșit în întâmpinare, a ghicit direcția șutului și a apărat, păstrând egalitatea pe tabelă.

„Câinii” au continuat să forțeze marcarea celui de-al doilea gol, însă fără succes.

Cifre slabe pentru Perica

Atacantul croat traversează o criză de formă la Dinamo. În actuala stagiune, Stipe Perica a reușit un singur gol în 11 partide disputate în toate competițiile.

Vârful a punctat, în etapa #12 din Liga 1, contra celor de la Unirea Slobozia, 1-0.

650.000 de euro este cota de piață a lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 17 35 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 17 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

