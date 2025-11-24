Ratarea care le-a „furat” victoria! FOTO. Atacantul lui Dinamo a rămas complet singur cu portarul, dar s-a făcut de râs +20 foto
  • FC Botoșani - Dinamo 1-1. Stipe Perica (30 de ani), atacantul oaspeților, a ratat o șansă uriașă de a înscrie golul care putea aduce victoria pentru „câini”.
  • Croatul traversează o criză de formă, reușind să puncteze doar o singură dată în acest sezon.

După ce a obținut egalarea în minutul 76, prin Raul Opruț, Dinamo a forțat marcarea golului victoriei.

Ratare uriașă a lui Stipe Perica în FC Botoșani - Dinamo 1-1

La următoarea fază, Devis Epassy a degajat un balon înspre direcția lui Cătălin Cîrjan, aflat la mijlocul terenului.

Căpitanul „câinilor” și fundașul Djibril Diaw au sărit la balon, dar au trecut pe sub el, lăsându-l pe Stipe Perica în posesia mingii și complet singur cu portarul.

Atacantul croat a sprintat cu mingea la picior și, de pe linia careului, a șutat pe jos spre colțul drept al porții. Totuși, Giannis Anestis a ieșit în întâmpinare, a ghicit direcția șutului și a apărat, păstrând egalitatea pe tabelă.

„Câinii” au continuat să forțeze marcarea celui de-al doilea gol, însă fără succes.

Cifre slabe pentru Perica

Atacantul croat traversează o criză de formă la Dinamo. În actuala stagiune, Stipe Perica a reușit un singur gol în 11 partide disputate în toate competițiile.

Vârful a punctat, în etapa #12 din Liga 1, contra celor de la Unirea Slobozia, 1-0.

650.000 de euro
este cota de piață a lui Stipe Perica, conform Transfermarkt

VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1735
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1716
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

