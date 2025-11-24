Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari

Botoșani - Dinamo 1-1. Danny Armstrong (28 de ani) s-a accidentat în timpul partidei din etapa #17 a Superligii.

În minutul 68 al meciului, extrema scoțiană cu patru goluri marcate pentru Dinamo s-a prăbușit pe gazon, după ce a încercat să facă un sprint.

Problemele persistă la Dinamo: Danny Armstrong s-a accidentat

Fotbalistul a acuzat dureri puternice la coapsa piciorului drept și a avut nevoie de intervenția staff-ului medical.

După câteva minute în care a primit îngrijiri, situația nu s-a îmbunătățit, iar scoțianul nu a mai putut continua. Armstrong a părăsit terenul vizibil afectat, iar durerile l-au urmărit și pe banca de rezerve, unde medicii au continuat tratamentul.

Zeljko Kopic a fost obligat să facă schimbarea în minutul 70, introducându-l pe experimentatul Giorgi Milanov în locul lui Armstrong.

Înainte de acest meci, Kopic s-a confruntat cu alte probleme în atac:

Alexandru Musi s-a accidentat după meciurile echipei naționale U21

Adrian Mazilu a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an. A mers la Botoșani cu lotul, dar nu a jucat

Stipe Perica s-a pregătit separat după o leziune apărută în partida cu Csikszereda, dar în cele din urmă a putut juca

Alberto Soro nu a făcut deplasarea alături de „câini” din cauza unei gripe

Armstrong a venit liber de contract în vară, după despărțirea de Kilmarnock și a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul lui Dinamo.

17 meciuri a jucat Armstrong la Dinamo, în care a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive. Fotbalistul este cotat la 750.000 de euro, conform transfermarkt.com

