Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac  s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari
Danny Armstrong. Foto: Captură, Prima Sport
Superliga

Probleme tot mai mari la Dinamo FOTO. Încă un jucător de atac s-a rupt! » A ieșit de pe teren cu dureri mari

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 24.11.2025, ora 22:32
Actualizat: 24.11.2025, ora 22:55
  • Botoșani - Dinamo 1-1. Danny Armstrong (28 de ani) s-a accidentat în timpul partidei din etapa #17 a Superligii.

În minutul 68 al meciului, extrema scoțiană cu patru goluri marcate pentru Dinamo s-a prăbușit pe gazon, după ce a încercat să facă un sprint.

Problemele persistă la Dinamo: Danny Armstrong s-a accidentat

Fotbalistul a acuzat dureri puternice la coapsa piciorului drept și a avut nevoie de intervenția staff-ului medical.

După câteva minute în care a primit îngrijiri, situația nu s-a îmbunătățit, iar scoțianul nu a mai putut continua. Armstrong a părăsit terenul vizibil afectat, iar durerile l-au urmărit și pe banca de rezerve, unde medicii au continuat tratamentul.

Zeljko Kopic a fost obligat să facă schimbarea în minutul 70, introducându-l pe experimentatul Giorgi Milanov în locul lui Armstrong.

Înainte de acest meci, Kopic s-a confruntat cu alte probleme în atac:

  • Alexandru Musi s-a accidentat după meciurile echipei naționale U21
  • Adrian Mazilu a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an. A mers la Botoșani cu lotul, dar nu a jucat
  • Stipe Perica s-a pregătit separat după o leziune apărută în partida cu Csikszereda, dar în cele din urmă a putut juca
  • Alberto Soro nu a făcut deplasarea alături de „câini” din cauza unei gripe

Armstrong a venit liber de contract în vară, după despărțirea de Kilmarnock și a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul lui Dinamo.

17 meciuri
a jucat Armstrong la Dinamo, în care a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive. Fotbalistul este cotat la 750.000 de euro, conform transfermarkt.com

