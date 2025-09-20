Cum au fost surprinși Edjouma și Ongenda, ca frații Thuram după Botoșani - FCSB  +19 foto
Malcom Edjouma și Hervin Ongenda FOTO: Captură Prima Sport
Cum au fost surprinși Edjouma și Ongenda, ca frații Thuram după Botoșani - FCSB

Publicat: 20.09.2025, ora 12:18
  • Malcom Edjouma (28 de ani) nu a părut afectat de înfrângerea celor de la FCSB la Botoșani, scor 1-3.

Mijlocașul francez a fost surprins de camerele TV în timp ce râdea în hohote alături de rivalul său, Hervin Ongenda, la finalul partidei de pe Municipalul din Botoșani.

Malcom Edjouma nu a fost afectat de înfrângerea suferită de FCSB

Malcom Edjouma a avut o atitudine extrem de relaxată la finalul partidei dezastruoase a FCSB-ului de la Botoșani.

Deși restul colegilor erau vizibil supărați după cele întâmplate pe teren, francezul a fost surprins râzând alături de Hervin Ongenda, fotbalistul Botoșaniului.

FC Botoșani - FCSB, cum au fost surprinși Edjouma și Ongenda. Captură Prima Sport (17).jpg
FC Botoșani - FCSB, cum au fost surprinși Edjouma și Ongenda. Captură Prima Sport (17).jpg

Edjouma nu a fost folosit în meciul cu FC Botoșani de către Elias Charalambous, acesta fiind ținut pe banca de rezerve pe tot parcursul meciului.

După fluierul de final, acesta s-a întâlnit cu conaționalul și fostul său coleg de la FC Botoșani, Hervin Ongenda.

  • Malcom Edjouma mai are contract cu campioana României până în luna decembrie, fiind liber să discute cu alte cluburi pentru un nou angajament.
  • La începutul acestui sezon, acesta fusese scos de pe lista pentru Liga 1, însă a mai primit o șansă din partea conducerii roș-albastre.
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (7).jpg
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (7).jpg

Edjouma și Ongenda, ca frații Thuram

Zilele trecute, un episod asemănător s-a petrecut la Torino, atunci când frații Thuram au fost în centrul unui scandal după ce au fost surprinși în timp ce râdeau, pe finalul partidei dintre Juventus și Inter, scor 4-3 în favoarea „Bătrânei Doamne” .

Cei doi fii ai fostului fundaș Lilian Thuram, care a evoluat la Juventus, au fost printre marcatorii celor șapte reușite din „Derby d'Italia”.

În plus, cei doi frați au sărbătorit cele două reușite în mod similar, sub privirile tatălui lor, aflat în tribune.

Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (7).jpg
Marcus și Khephren Thuram în Juventus - Inter (7).jpg

VIDEO. Golul marcat de Kovtalyuk în FC Botoșani - FCSB 3-1

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

