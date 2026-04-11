- Real Madrid - Girona 1-1. Kylian Mbappe (27 de ani) a fost protagonistul unui duel intens cu Vitor Reis, la care elevii lui Arbeloa au cerut lovitură de la 11 metri.
Tehnicianul lui Real Madrid a transmis clar că echipa a fost dezavantajată de această decizie, iar acum o serie de imagini cu starul francez îl arată pe acesta plin de sânge după contactul cu jucătorul Gironei.
În minutul 89 al partidei de pe „Bernabeu”, Mbappe a fost implicat într-o acțiune în careul advers, moment în care a fost lovit cu cotul de Vitor Reis.
Deși jucătorii de la Real au cerut lovitură de la 11 metri, „centralul” a considerat că faza nu justifica acordarea unui penalty, iar arbitrul VAR nu l-a chemat să revadă faza.
Cu toate acestea, Mbappe a căzut pe gazon în urma loviturii, acuzând dureri și fiind plin de sânge pe față și pe palme, lucru care pare să nu fi avut impact asupra deciziei.
A fost penalty?
„Văd un braț întins, dar nu există nicio intenție de a-l lovi pe Mbappe. Există o tendință în rândul atacanților de a face ca contactul să pară mai grav decât este în realitate”, a declarat fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull, potrivit Marca.
Un alt fost arbitru, Eduardo Iturralde Gonzalez, a explicat de ce VAR nu a intervenit la această fază.
„De ce nu intervine VAR? Pentru că există reguli care stipulează că nu ar trebui să intervină în astfel de faze”, a declarat fostul „central”. Totuși în opinia sa, „a fost penalty clar”. „Pentru mine, este o eroare clară și evidentă”, a concluzionat Eduardo Iturralde Gonzalez.
Arbeloa: „A fost penalty și pe Lună!”
„Pentru mine, a fost penalty. Și aici, și pe Lună. Este doar încă una... Încă o săptămână în care se întâmplă asta și cam asta e tot.
Nimeni nu înțelege, VAR-ul intervine doar când îi convine. Mi-am spus deja părerea, iar aceste evenimente o confirmă. E fault clar”, a transmis antrenorul Alvaro Arbeloa.
FOTO. Faza la care Real Madrid a cerut penalty