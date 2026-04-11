Kylian Mbappe. Foto: IMAGO
Campionate

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 15:34
  • Real Madrid - Girona 1-1. Kylian Mbappe (27 de ani) a fost protagonistul unui duel intens cu Vitor Reis, la care elevii lui Arbeloa au cerut lovitură de la 11 metri.

Tehnicianul lui Real Madrid a transmis clar că echipa a fost dezavantajată de această decizie, iar acum o serie de imagini cu starul francez îl arată pe acesta plin de sânge după contactul cu jucătorul Gironei.

Citește și
Citește mai mult
Real Madrid - Girona 1-1. Kylian Mbappe, plin de sânge după duelul cu Vitor Reis

În minutul 89 al partidei de pe „Bernabeu”, Mbappe a fost implicat într-o acțiune în careul advers, moment în care a fost lovit cu cotul de Vitor Reis.

Deși jucătorii de la Real au cerut lovitură de la 11 metri, „centralul” a considerat că faza nu justifica acordarea unui penalty, iar arbitrul VAR nu l-a chemat să revadă faza.

Cu toate acestea, Mbappe a căzut pe gazon în urma loviturii, acuzând dureri și fiind plin de sânge pe față și pe palme, lucru care pare să nu fi avut impact asupra deciziei.

Galerie foto (6 imagini)

+6 Foto
A fost penalty?

„Văd un braț întins, dar nu există nicio intenție de a-l lovi pe Mbappe. Există o tendință în rândul atacanților de a face ca contactul să pară mai grav decât este în realitate”, a declarat fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull, potrivit Marca.

Un alt fost arbitru, Eduardo Iturralde Gonzalez, a explicat de ce VAR nu a intervenit la această fază.

„De ce nu intervine VAR? Pentru că există reguli care stipulează că nu ar trebui să intervină în astfel de faze”, a declarat fostul „central”. Totuși în opinia sa, „a fost penalty clar”. „Pentru mine, este o eroare clară și evidentă”, a concluzionat Eduardo Iturralde Gonzalez.

Arbeloa: „A fost penalty și pe Lună!”

„Pentru mine, a fost penalty. Și aici, și pe Lună. Este doar încă una... Încă o săptămână în care se întâmplă asta și cam asta e tot.

Nimeni nu înțelege, VAR-ul intervine doar când îi convine. Mi-am spus deja părerea, iar aceste evenimente o confirmă. E fault clar”, a transmis antrenorul Alvaro Arbeloa.

Galerie foto (14 imagini)

+14 Foto
Citește și

Diverse
13:48
Citește mai mult
Nationala
13:16
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Real Madrid PENALTY CONTROVERSE la liga kylian mbappe girona
Știrile zilei din sport
Superliga
09:55
Citește mai mult
Diverse
10:12
Citește mai mult
Superliga
09:29
Citește mai mult
Superliga
11.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:09
18:59
18:20
19:30
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionate
11.04
Citește mai mult
Campionate
11.04
Citește mai mult
Liga 2
11.04
Citește mai mult
B365
09.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 22 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share