Real Madrid - Girona 1-1. Kylian Mbappe (27 de ani) a fost protagonistul unui duel intens cu Vitor Reis, la care elevii lui Arbeloa au cerut lovitură de la 11 metri.

Tehnicianul lui Real Madrid a transmis clar că echipa a fost dezavantajată de această decizie, iar acum o serie de imagini cu starul francez îl arată pe acesta plin de sânge după contactul cu jucătorul Gironei.

Real Madrid - Girona 1-1 . Kylian Mbappe, plin de sânge după duelul cu Vitor Reis

În minutul 89 al partidei de pe „Bernabeu”, Mbappe a fost implicat într-o acțiune în careul advers, moment în care a fost lovit cu cotul de Vitor Reis.

Deși jucătorii de la Real au cerut lovitură de la 11 metri, „centralul” a considerat că faza nu justifica acordarea unui penalty, iar arbitrul VAR nu l-a chemat să revadă faza.

Cu toate acestea, Mbappe a căzut pe gazon în urma loviturii, acuzând dureri și fiind plin de sânge pe față și pe palme, lucru care pare să nu fi avut impact asupra deciziei.

A fost penalty?

„Văd un braț întins, dar nu există nicio intenție de a-l lovi pe Mbappe. Există o tendință în rândul atacanților de a face ca contactul să pară mai grav decât este în realitate”, a declarat fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull, potrivit Marca.

Un alt fost arbitru, Eduardo Iturralde Gonzalez, a explicat de ce VAR nu a intervenit la această fază.

„De ce nu intervine VAR? Pentru că există reguli care stipulează că nu ar trebui să intervină în astfel de faze”, a declarat fostul „central”. Totuși în opinia sa, „a fost penalty clar”. „Pentru mine, este o eroare clară și evidentă”, a concluzionat Eduardo Iturralde Gonzalez.

Arbeloa: „A fost penalty și pe Lună!”

„Pentru mine, a fost penalty. Și aici, și pe Lună. Este doar încă una... Încă o săptămână în care se întâmplă asta și cam asta e tot.

Nimeni nu înțelege, VAR-ul intervine doar când îi convine. Mi-am spus deja părerea, iar aceste evenimente o confirmă. E fault clar”, a transmis antrenorul Alvaro Arbeloa.

FOTO. Faza la care Real Madrid a cerut penalty

