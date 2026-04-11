„FIFA și UEFA mint!” Patronul lui Napoli lansează acuzații grave: „Jucătorii nu pot face asta. S-ar sinucide!”

Aurelio De Laurentiis (76 de ani), patronul și președintele lui Napoli, a cerut reducerea numărului de echipe în Serie A și reducerea numărului de meciuri disputate în competițiile organizate de FIFA și UEFA.

Totodată, omul de afaceri italian a lansat acuzații grave la adresa acestor două foruri internaționale.

Patronul campioanei en-titre a Italiei a acordat un interviu postului TV american CBS Sports în care a criticat dur UEFA și FIFA, acuzându-le că mint atunci când spun că banii pe care îi încasează în urma competițiilor pe care le organizează sunt distribuiți mai departe către cluburi.

Aurelio De Laurentiis: „Jucătorii nu pot juca 70 de meciuri pe sezon. S-ar sinucide!”

Aurelio De Laurentiis susține că, din dorința de a face cât mai mulți bani, UEFA și FIFA organizează competiții tot mai lungi.

„În 1986, erau doar 16 echipe în Serie A, apoi am ajuns la 20, dar, an după an, numărul de meciuri a explodat. Pentru că toată lumea vrea o medalie! UEFA vrea să câștige mai mulți bani, așa că organizează competiții mai lungi, iar după venirea «regelui» Infantino a apărut Cupa Mondială a Cluburilor!

Jucătorii nu pot juca 70 de meciuri într-un sezon, s-ar sinucide! Poți să o faci un sezon, dar cum poți rezista pe termen lung? Modric are 40 de ani, e un jucător fantastic, dar dacă îl întrebi: «Dragă Luka, vrei să joci 70 de meciuri pe an?», el ar spune: «În niciun caz!»”, a declarat De Laurentiis la CBS Sports, potrivit tuttomercatoweb.com.

Aurelio De Laurentiis: „FIFA și UEFA mint!”

Patronul lui Napoli acuză FIFA și UEFA de minciună în ceea ce privește distribuirea veniturilor încasate de pe urma competițiilor mondiale și europene.

„Banii câștigați ar trebui să ajungă la cluburi, nu la federație! Aceasta este prima distincție pe care trebuie să o facem, pentru că UEFA câștigă prea mulți bani, la fel și FIFA. Ei spun că da, că îi distribuie, dar nu este așa! Mint! Nu spun adevărul!”, a concluzionat Aurelio De Laurentiis.

Mai multe meciuri pentru echipele din Europa

Campionatul Mondial al Cluburilor a trecut printr-o transformare majoră, adoptând un format extins cu 32 de echipe începând cu ediția din 2025, care s-a disputat în Statele Unite, între 14 iunie și 13 iulie. FIFA a decis ca turneul să aibă loc o dată la patru ani.

De asemenea, noul format al competițiilor europene intercluburi (Liga Campionilor, Europa League și Conference League) a intrat în vigoare începând cu sezonul 2024/2025.

Cea mai importantă schimbare este eliminarea fazei grupelor tradiționale și înlocuirea acesteia cu o fază a ligii unice. Numărul de echipe a fost mărit de la 32 la 36, iar numărul total de meciuri disputate de fiecare club a crescut.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport