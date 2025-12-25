Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist

Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare de încurajare pentru Dennis Politic (25 de ani).

Extrema „roș-albaștrilor” a avut cifre sub așteptări în actuala stagiune, dar este îndemnat să rămână la club.

Ajuns de la Dinamo la FCSB, în vară, în schimbul unui milion de euro și a lui Alexandru Musi, Dennis Politic a intrat rapid pe lista neagră a patronului.

Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist

Fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United a fost încurajat de fanii „roș-albaștrilor”, printr-o scrisoare publicată, de Crăciun, pe rețelele de socializare.

Dorit de Hermannstadt, atacantul este îndemnat de fani să rămână la campioana României și să aibă răbdare pentru a se impune.

„Pentru noul an, îmi doresc ca Dennis Politic să fie bine, să prindă încredere și ritm.

Fotbalul adevărat nu se măsoară doar în cifre, ci și în caracter și răbdare.

Eu cred în tine și cred că poți reuși aici.

FCSB are nevoie de jucători care nu renunță și care au un caracter frumos!

Rămâi, luptă și o să vină și momentul tău. Eu cred în tine!

P.S. NU PLECA! ”, se arată în postarea publicată de Roș Albastru TV, pe Facebook.

Florentin Petre știe ce îi lipsește lui Dennis Politic la FCSB: „ Lasă-l să joace”

Politic nu a reușit să se impună în tricoul roș-albaștrilor. Fostul jucător de la Dinamo a marcat primul gol pentru FCSB în Liga 1 abia în etapa #16, în meciul cu Hermannstadt, scor 3-3.

Florentin Petre consideră că Dennis are nevoie de mai multă încredere, însă este conștient că acest lucru este greu de obținut, având în vedere că patronul este obișnuit să-i critice pe jucători după meciurile mai slabe.

„Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace.

Vorbim așa, în general, despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să își atingă potențialul maxim.

Dennis este unul dintre jucătorii cu care trebuie să vorbești, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile”, a spus Florentin Petre, în noiembrie, pentru fanatik.ro.

3 goluri în 22 de meciuri a reușit Dennis Politic în tricoul celor de la FCSB

