Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist
Dennis Politic FOTO: SportPictures
Superliga

Mesaj pentru Politic Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 19:05
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 19:05
  • Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare de încurajare pentru Dennis Politic (25 de ani).
  • Extrema „roș-albaștrilor” a avut cifre sub așteptări în actuala stagiune, dar este îndemnat să rămână la club.

Ajuns de la Dinamo la FCSB, în vară, în schimbul unui milion de euro și a lui Alexandru Musi, Dennis Politic a intrat rapid pe lista neagră a patronului.

FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește și
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”

Fanii FCSB au publicat de Crăciun o scrisoare pentru fostul dinamovist

Fotbalistul trecut prin academia lui Manchester United a fost încurajat de fanii „roș-albaștrilor”, printr-o scrisoare publicată, de Crăciun, pe rețelele de socializare.

Dorit de Hermannstadt, atacantul este îndemnat de fani să rămână la campioana României și să aibă răbdare pentru a se impune.

„Pentru noul an, îmi doresc ca Dennis Politic să fie bine, să prindă încredere și ritm.

Fotbalul adevărat nu se măsoară doar în cifre, ci și în caracter și răbdare.

Eu cred în tine și cred că poți reuși aici.

FCSB are nevoie de jucători care nu renunță și care au un caracter frumos!

Rămâi, luptă și o să vină și momentul tău. Eu cred în tine!

P.S. NU PLECA!”, se arată în postarea publicată de Roș Albastru TV, pe Facebook.

Florentin Petre știe ce îi lipsește lui Dennis Politic la FCSB: „Lasă-l să joace”

Politic nu a reușit să se impună în tricoul roș-albaștrilor. Fostul jucător de la Dinamo a marcat primul gol pentru FCSB în Liga 1 abia în etapa #16, în meciul cu Hermannstadt, scor 3-3.

Florentin Petre consideră că Dennis are nevoie de mai multă încredere, însă este conștient că acest lucru este greu de obținut, având în vedere că patronul este obișnuit să-i critice pe jucători după meciurile mai slabe.

„Îl cunosc, am avut discuții cu Dennis. Îi lipsește încrederea. Lasă-l să joace.

Vorbim așa, în general, despre jucători. Sunt jucători care rezistă foarte bine la presiune și sunt jucători pe care trebuie să-i ajuți să își atingă potențialul maxim.

Dennis este unul dintre jucătorii cu care trebuie să vorbești, trebuie să-i dai încredere, trebuie să-l ajuți atunci când are nevoie, trebuie să-i spui niște cuvinte frumoase atunci când merită și atunci când nu merită trebuie să-l susții în toate lucrurile, pentru că așa-ți câștigi vestiarul.

Eu așa am avut rezultate și așa mă iubesc jucătorii. Pentru că le vorbesc pe limba lor și le explic lucrurile”, a spus Florentin Petre, în noiembrie, pentru fanatik.ro.

3 goluri
în 22 de meciuri a reușit Dennis Politic în tricoul celor de la FCSB

Citește și

„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în Gazzetta dello Sport
Diverse
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în Gazzetta dello Sport
Citește mai mult
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în Gazzetta dello Sport
FRF, cadou de Crăciun  Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU
Superliga
11:00
FRF, cadou de Crăciun Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU
Citește mai mult
FRF, cadou de Crăciun  Tribunalul a actualizat actele Federației. Dezafilerea Craiovei lui Mititelu din 2011, legalizată abia în 2025! Reacție dură a patronului FCU

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
scrisoare fcsb superliga dennis politic
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:10
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
20:59
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
21:36
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
21:21
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 28 rapid 36 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share