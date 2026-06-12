SUA și Paraguay se întâlnesc în primul al grupei D, de la Campionatul Mondial 2026.

Partida poate fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cele două naționale s-au mai întâlnit o singură dată la un Mondial, chiar la prima ediție din 1930, când americanii s-au impus cu 3-0.

SUA - Paraguay, primul meci al grupei D

Arbitru: Danny Makkelie

Danny Makkelie Stadion: „Los Angeles Stadium”

SUA este cea de-a treia țară gazdă care debutează în turneul din acest an, după ce Mexic a deschis competiția la Ciudad de Mexico, iar Canada a înfruntat Bosnia, vineri seară, la Toronto.

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport