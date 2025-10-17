- România a avansat mult în clasamentul FIFA-Coca Cola după victoriile cu Moldova (2-1) și, mai ales, cu Austria (1-0).
- Mai important, s-a apropiat chiar în spatele Cehiei și Slovaciei, care ne depășesc acum la limită în topul de care se ține cont pentru stabilirea urnelor la tragerea la sorți a barajelor CM.
FIFA a publicat vineri ultima actualizare a clasamentului realizat de forul mondial, esențial la stabilirea primelor trei urne la tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.
România a avansat 4 locuri. Plus 17,28 puncte față de topul precedent
O ceremonie care va avea loc pe 21 noiembrie, la sediul de la Zurich al organizației ce supervizează fotbalul internațional.
Noua ierarhie arată cât a urcat naționala noastră după victoriile din această lună, 2-1 în amicalul cu Moldova și mai ales 1-0 cu Austria, în preliminariile turneului final.
România avea 1.462,85 de puncte la precedentul top, când era pe locul 51.
Acum, a avansat patru poziții, e pe 47, cu un plus de 17,28 de puncte.
România a recuperat 33 de puncte față de Cehia și peste 25 față de Slovacia
În același timp, a redus semnificativ diferența față de Cehia și Slovacia, selecționatele europene aflate momentan în fața noastră în clasamentul de care se ține cont la stabilirea urnelor pentru tragerea play-off-ului continental.
- Cehia a căzut pe 44 (5 locuri în minus), după 0-0 cu Croația și 1-2 cu Feroe. A pierdut 15,61 puncte în comparație cu ierarhia anterioară.
- Slovacia a picat pe 46 (-4 poziții), după 0-2 cu Irlanda de Nord și 2-0 cu Luxemburg. A pierdut 8,52 puncte într-o paralelă cu clasamentul precedent.
Printr-un joc al rezultatelor din noiembrie, putem avansa în urna a doua la tragerea la sorți din 21 noiembrie.
O mică modicare la cel mai înalt nivel al clasamentului, în Top 3. Dacă Spania rămâne lider, Argentina a urcat pe 2, iar Franța a coborât pe 3. Schimb de locuri.