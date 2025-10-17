România a avansat mult în clasamentul FIFA-Coca Cola după victoriile cu Moldova (2-1) și, mai ales, cu Austria (1-0).

Mai important, s-a apropiat chiar în spatele Cehiei și Slovaciei, care ne depășesc acum la limită în topul de care se ține cont pentru stabilirea urnelor la tragerea la sorți a barajelor CM.

FIFA a publicat vineri ultima actualizare a clasamentului realizat de forul mondial, esențial la stabilirea primelor trei urne la tragerea la sorți a barajului pentru CM 2026.

România a avansat 4 locuri. Plus 17,28 puncte față de topul precedent

O ceremonie care va avea loc pe 21 noiembrie, la sediul de la Zurich al organizației ce supervizează fotbalul internațional.

📊 Current FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 14 Oct):



Pot 1: 🇮🇹 1717, 🇹🇷 1570, 🇺🇦 1555, 🇵🇱 1524

Pot 2: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1519, 🇭🇺 1505, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1504, 🇨🇿 1485

Pot 3: 🇸🇰 1483, 🇷🇴 1480, 🇦🇱 1401, 🇽🇰 1285

Pot 4: 🇸🇪 🇲🇰 NIR 🇲🇩 (UNL entrants)



▪️🇭🇺 with very valuable +6.2 pts. They now… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 14, 2025

Noua ierarhie arată cât a urcat naționala noastră după victoriile din această lună, 2-1 în amicalul cu Moldova și mai ales 1-0 cu Austria, în preliminariile turneului final.

România avea 1.462,85 de puncte la precedentul top, când era pe locul 51.

Acum, a avansat patru poziții, e pe 47, cu un plus de 17,28 de puncte.

1.480,13 puncte are acum România în topul FIFA-Coca Cola

România a recuperat 33 de puncte față de Cehia și peste 25 față de Slovacia

În același timp, a redus semnificativ diferența față de Cehia și Slovacia, selecționatele europene aflate momentan în fața noastră în clasamentul de care se ține cont la stabilirea urnelor pentru tragerea play-off-ului continental.

Cehia a căzut pe 44 (5 locuri în minus), după 0-0 cu Croația și 1-2 cu Feroe. A pierdut 15,61 puncte în comparație cu ierarhia anterioară.

Am putea înfrunta echipa Cehiei în baraj Foto: Imago

32,89 de puncte a recuperat România față de Cehia (de la -37,44 la -4,55) în topul realizat de forul de la Zurich

Slovacia a picat pe 46 (-4 poziții), după 0-2 cu Irlanda de Nord și 2-0 cu Luxemburg. A pierdut 8,52 puncte într-o paralelă cu clasamentul precedent.

Skriniar, căpitanul Slovaciei (dreapta), și colegul său Bero Foto: Imago

25,8 puncte a recuperat România față de Slovacia (de la -29,02 la -3,22) în topul FIFA

Printr-un joc al rezultatelor din noiembrie, putem avansa în urna a doua la tragerea la sorți din 21 noiembrie.

O mică modicare la cel mai înalt nivel al clasamentului, în Top 3. Dacă Spania rămâne lider, Argentina a urcat pe 2, iar Franța a coborât pe 3. Schimb de locuri.

