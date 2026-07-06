Aveți curiozitatea să vedeți ce face banul din om? Dați o căutare pe Instagram după reacțiile celebrului preaplin de personalitate Zlatan Ibrahimovic și a colegului de platou Thierry Henry referitoare la decizia FIFA în cazul Balogun.

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Cei doi au fost singurii foști mari fotbaliști care nu au condamnat mitocănia cuplului Trump-Infantino. De ce? Pentru că sunt angajații americanilor de la FOX pe parcursul Cupei Mondiale, iar când gazdele te plătesc, dansezi după cum îți cântă ele.

În cazul Vini jr – Prestianni, Henry s-a transformat într-un justițiar

Zlatan se laudă de ani buni cu personalitatea sa comparabilă cu a Creatorului. În cartea autobiografică, suedezul cu apucături balcanice s-a apucat să-i ia în bășcălie pe Xavi sau Iniesta care, conform analizei lui tăioase, dădeau dovadă de prea multă obediență atunci când Pep Guardiola le vorbea.

Cum ar veni, nu aveau suficientă bărbăție să i se opună. Adică doar el avea și de aia nici nu a rezistat mai mult de un an în mediul ăla plin de oameni supuși.

Când s-a consumat cazul Vini jr – Prestianni din timpul meciului Benfica - Real, cel care ne-a adus în situația de a acorda cartonașe roșii pentru orice mână dusă la gură pe terenul de fotbal, Thierry Henry s-a transformat într-un justițiar călare pe valul luptei anti-rasism.

Și avea dreptate să susțină că nimic nu justifică jignirile rasiale, nici măcar provorările perverse ale vedetei Realului. Mi-a plăcut atunci verticalitatea lui și ardoarea cu care și-a susținut punctul de vedere, chiar dacă francezul a omis să-l tragă măcar puțin de perciuni și pe Vini.

Cum ar veni, americanii de la FOX au angajat nu doar doi fotbaliști imenși pentru analiza Cupei Mondiale, dar și doi tipi care nu se îndoaie după cum bate vântul.

Sky Sports îi virează anual în conturi suma de 5 milioane de lire lui Henry

Unul este considerat cel mai mare fotbalist din istoria Premier League, este putred de bogat, ajunsese la un moment dat - pe bună dreptate -cel mai bine plătit analist tv al planetei, Sky Sports virându-i anual în conturi suma de 5 milioane de lire, în timp ce colegul său de platou se numără printre cei mai titrați fotbaliști din istorie, cu 34 de trofee câștigate în patru din cele cinci campionate majore ale Europei, iar personalitatea sa ieșită din comun l-a determinat ca în ziua în care a semnat pentru LA Galaxy, spre final de carieră, să cumpere o pagină întreagă din cel mai citit ziar al Californiei, în care să scrie ”Dear Los Angeles, you are welcome”.

Zlatan speaks on Flo Balogun's suspension being lifted@Ibra_official pic.twitter.com/j7Hy9IUGdJ — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

Aceștia sunt adevărații influenceri ai planetei sport, cei de la care lumea se așteaptă să apere fotbalul atunci când elemente toxice, precum Infantino sau Trump, încearcă să ni- l răpească și să-l ia pe persoană fizică.

Zlatan cel de neîndoit

Doar că ce să vezi? Thierry Henry s-a apucat să ne spună un basm în care, de fapt, Balogun nu merita din start cartonaș roșu, și că singura problemă în acest caz ar fi fost întârzierea deciziei. Cum ar veni, că e foarte ok că Balogun va putea să joace, dar că hoțomănia putea fi anunțată de acum vreo 3-4 zile.

Iar Zlatan cel de neîndoit? El e fericit pentru americani, că Balogun a făcut o Cupă Mondial excelentă, deci că va fi foarte bine că-l vom vedea la noapte contra Belgiei!

Bravo, băieți. După finalul turneului, vă așteaptă Donald la Casa Albă să vă dea un burger și să vă mulțumească pentru serviciile aduse cauzei.