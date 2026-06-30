Foștii mari atacanți Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) și Thierry Henry (48 de ani) consideră că Ronald Koeman (63 de ani) este principalul vinovat pentru eliminarea Olandei de la CM 2026.

Cum se apără selecționerul batavilor, în rândurile de mai jos.

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Dominată de Maroc pe aproape întreaga durată a partidei, Olanda a reușit să deschidă scorul în minutul 72. A fost la un pas de calificarea în „optimile” Mondialului, însă Diop a egalat în minutul 90+1.

S-a ajuns la loviturile de departajare, iar selecționata africană a avut nervii mai tari și s-a impus cu 3-2.

Zlatan Ibrahimovic și Thierry Henry îl critică pe Ronald Koeman: „Asta nu e Olanda”

Antrenat de Koeman la Ajax în perioada 2001-2004, Zlatan Ibrahimovic consideră că naționala Olandei și-a trădat propria filozofie. Nu a produs fotbalul ofensiv cu care i-a obișnuit pe fanii fotbalului.

„Koeman este vinovat pentru această înfrângere, pentru că nu am recunoscut această echipă a Olandei. A pierdut cu o identitate care nu este identitatea olandeză. Asta mă enervează.

Mie mi s-a spus întotdeauna: atac, atac, atac. Aceasta nu este identitatea olandeză. Astăzi, Koeman părea un antrenor italian, care juca pentru a nu pierde, în timp ce Olanda joacă întotdeauna pentru a câștiga. Dacă pierzi, măcar fă-o păstrându-ți propria identitate, nu o schimba.

Aceasta nu era Olanda pe care eram obișnuit să o văd. Se vedea și din felul în care jucau că nu se simțeau în largul lor.

Nu mai aveau posesia mingii, nu mai jucau un fotbal ofensiv… Pur și simplu arăta foarte rău și totul era din vina lui Koeman. Nu mi-a plăcut deloc, absolut deloc”, a declarat Ibrahimovic la Fox Sports, citat de vi.nl.

Tactica lui Koeman l-a surprins și pe Thierry Henry. Francezul nu se aștepta să vadă Olanda evoluând într-un sistem 5-4-1.

Scoți un mijlocaș ca să introduci un fundaș... Prin asta spui, de fapt, că ți-e frică de Maroc. Desigur, ai dreptul să faci asta. Dacă o să câștigi, ai dreptate. Dacă pierzi, ai greșit. Am fost cu adevărat surprins, pentru că Olanda nu joacă așa în mod normal. Dar Koeman avea clar o altă viziune în privința asta. Thierry Henry, fost mare atacant

Ronald Koeman ripostează: „Toată Olanda a spus că trebuie să jucăm așa”

Ronald Koeman nu regretă decizia sa de a juca cu cinci fundași împotriva reprezentativei din Maroc.

„Am ales să jucăm așa pentru că am încasat prea multe goluri în primele trei meciuri. Ai putea să închizi ochii la asta și să continui la fel, dar atunci este rândul antrenorului să schimbe lucrurile. Este foarte posibil ca unele lucruri să poată fi făcute mai bine și altfel.

Toată Olanda a spus că trebuie să jucăm cu cinci oameni în apărare. Când facem asta, sunt criticat. Ei bine... Nu-mi pasă deloc. Dacă oamenii consideră că îmi pun capul pe butuc, nu-mi pasă.

Ar trebui să iau decizii doar pentru eventualitatea în care suntem eliminați? Asta nu se potrivește cu rolul unui antrenor și cu siguranță nu cu al meu.

Nu caut calea cea mai dificilă în această privință. Am decis, de comun acord cu jucătorii, să jucăm astfel. În cele din urmă, eu am luat această decizie. Faptul că ne retragem puțin mai mult în apărare se întâmplă. Se vede asta în foarte multe meciuri”, a declarat Koeman pentru NOS, potrivit voetbalprimeur.nl.

Fiecare are dreptul și datoria să-și exprime părerea. Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș face același lucru! Ronald Koeman, selecționer Olanda

Meciul cu Maroc ar putea fi ultimul pentru Koeman pe banca naționalei Olandei, contractul său urmând să expire la finalul lunii iulie.

Întrebat despre viitorul său, antrenorul a afirmat: „Vom vorbi despre asta începând de mâine (n.r. - miercuri). Am și eu părerea mea, dar nu pare a fi momentul potrivit să o spun”.

Maroc va juca în „optimi” împotriva Canadei. Meciul va avea loc sâmbătă, de la 20:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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