Refuză să-și dea demisia! Selecționerul Germaniei vrea să rămână după eliminarea rușinoasă de la Mondial: „Să-mi spună!”. A făcut praf arbitrul

Julian Nagelsmann nici nu se gândește să părăsească naționala Germaniei, deși echipa lui a fost învinsă în „16-imile” Mondialului: 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay.

Ce a spus selecționerul, care a fost reacția federației germane, cum i-a desființat presa locală pe jucători și pe Nagelsmann, protestul antrenorului împotriva arbitrajului.

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Seria înfiorătoare a Germaniei continuă la Campionatul Mondial.

A treia eliminare ultrarapidă la turneul final.

2018 - Faza grupelor.

2022 - Faza grupelor.

2026 - „16-imile” competiției.

Ultima înfrângere, 1-1, 3-4 la penaltyuri cu Paraguay. Primul eșec suferit de Mannschaft în istoria CM la loviturile de pedeapsă.

După ce a învins la 11 metri Franța (1982, semifinale, 5-4), Mexic (1986, „sferturi”, 4-1), Anglia (1990, semifinale, 4-3), toate ca RFG, și Argentina (2006, „sferturi”, 4-2), a pierdut acum în fața naționalei sud-americane.

Al doilea meu Campionat Mondial, al doilea dezastru! Singurul lucru pe care îl pot spune este că îmi pare rău. Când suntem eliminați de Paraguay, ceva nu este în regulă cu noi Kai Havertz, atacant Germania

Germania, desființată: „Dezastru”. Special pentru Nagelsmann: „ Nu-și merită banii”

Presa germană i-a criticat aspru pe jucători și pe selecționerul Julian Nagelsmann. Mai ales Bild.

„Eliminare rușinoasă. Încă un coșmar al fotbalului nostru. Dezastru! Un joc groaznic o mare parte din meci. Lent. Plictisitor. Letargic”, a comentat tabloidul german.

Bild i-a dat cea mai mică notă posibilă lui Nagelsmann. Echivalentă cu „nu-și merită banii”.

6 a fost nota primită de Nagelsmann în Bild după eșecul cu Paraguay. Cea mai mare este 1 (clasă mondială), minimum e 6

Nagelsmann cere federației să decidă: „Dacă nu vrea, trebuie să-mi spună”

La sfârșit, selecționerul în vârstă de 38 de ani a surprins. Nici nu se gândește la demisie.

Întrebat la flash-interviul pentru Magenta TV despre viitorul său, antrenorul a replicat, potrivit Bild:

Nagelsmann, la flash-interviu după eșec, pe stadionul din Boston. Foto: Imago

„Vreau să continui. Sunt pregătit, dar în fotbal nu ai totul în mâinile tale. Dacă federația vrea asta, aș fi foarte fericit să mă pregătesc pentru Euro și Liga Națiunilor.

Dacă nu vrea, trebuie să-mi spună. Eu sunt disponibil. Nu sunt genul care se eschivează de responsabilități”.

Reporterul a repetat întrebarea. Și el a repetat răspunsul: „Nu, nu este în puterea mea să decid. Sunt pregătit, dacă asta vrea federația. Dacă nu, trebuie să-mi spună”.

Este scandalos că arbitrul a anulat golul nostru din prelungiri. Un scandal total. Există meciuri pe care trebuie să le câștigi murdar. Noi l-am fi putut câștigat murdar pe acesta Julian Nagelsmann, selecționer Germania

Forul german: „Nagelsmann este persoana potrivită la locul potrivit”

Federația (DFB) îl susține deocamdată pe Nagelsmann.

După eșec, directorul sportiv Rudi Voller a declarat: „Nu sunt singur la DFB. Toată lumea știe ce părere am despre Julian. Rămâne un antrenor de primă clasă. Sunt convins că este persoana potrivită pentru a continua.

Arbitrul marocan Jalal Jayed i-a dat cartonaș galben lui Nagelsmann. Foto: Imago

E un luptător. Nu pot și nu vreau să spun mai multe în acest moment. Ne vom întâlni din nou peste o zi sau două și vom vedea atunci. Pentru mine, este persoana potrivită la locul potrivit”.

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