Acuză FIFA de lăcomie  Decizia de a utiliza prețurile dinamice la Cupa Mondială a stârnit nemulțumire: „Ofensă adusă jocului”
Zohran Mamdani. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Acuză FIFA de lăcomie Decizia de a utiliza prețurile dinamice la Cupa Mondială a stârnit nemulțumire: „Ofensă adusă jocului”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 16:39
  • Zohran Mamdani (33 de ani) a declarat că FIFA pune profitul înaintea fanilor, odată cu introducerea prețurilor dinamice la CM 2026.
  • Candidatul la primăria orașului New York a lansat și o campanie prin care cere forului să retragă acele prețuri.
  • FIFA a venit cu un răspuns.

Cupa Mondială din 2026 din Canada, Mexic și SUA se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va avea loc în 11 locații din SUA, trei din Mexic și două din Canada.

Este prima dată când se utilizează prețurile dinamice la Cupa Mondială. Acestea au mai fost folosite și la Mondialul Cluburilor din această vară.

Loți Bölöni, pe covorul roșu  Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde”
Citește și
Loți Bölöni, pe covorul roșu Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde”
Citește mai mult
Loți Bölöni, pe covorul roșu  Legendarul fotbalist și antrenor a participat la premiera internațională a documentarului despre viața sa » „Emoții profunde”

Zohran Mamdani acuză FIFA de lăcomie

Zohran Mamdani, candidatul la primăria orașului New York, și-a exprimat dezamăgirea cu privire la prețurile dinamice care vor fi introduse de FIFA la Campionatul Mondial de anul viitor.

Mamdani a făcut referire, în principal, la faptul că prețurile nu vor fi accesibile multor persoane pentru că, în funcție de cerere, costul unui bilet poate fi foarte ridicat.

„De mult timp mă deranjează faptul că cei care ar trebui să fie administratorii acestui sport au ales de fiecare dată să pună profitul înaintea intereselor celor care iubesc acest sport.

Și ceea ce mă uimește este că cererile pe care le formulăm sunt doar cereri care se referă la ceea ce FIFA a făcut la Cupele Mondiale anterioare.

Și totuși, ceea ce văd cu Cupa Mondială de aici, din Statele Unite, Mexic și Canada, este perspectiva creșterii veniturilor cu aproape 400% față de cele din Qatar”, a declarat Zohran Mamdani, potrivit theguardian.com.

Nu există nicio șansă ca atât de mulți oameni care iubesc atât de mult acest sport să poată merge să vadă meciurile. Acest lucru are un impact real asupra atmosferei Cupei Mondiale și asupra numărului de fani care vor fi prezenți. Zohran Mamdani

Totodată, Mamdani a lansat și o campanie intitulată „Gata cu lăcomia” prin care îi cere forului european să renunțe la prețurile dinamice și să rezerve 15% din bilete la un preț redus pentru localnici.

Zohran Mamdani a îndemnat publicul să semneze această petiție lansată marți și deja a strâns mii de semnături.

Răspunsul FIFA după acuzațiile lui Mamdani

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat, miercuri, pentru ziarul The New York Post, că prețurile dinamice sunt o „practică de piață în dezvoltare” și a anunțat că vor exista bilete cu preț fix pentru anumite categorii de fani.

„Modelul de stabilire a prețurilor adoptat reflectă, în general, practicile existente și în curs de dezvoltare pe piață în țările co-gazdă pentru evenimente majore de divertisment și sportive, inclusiv fotbalul.

Ne concentrăm pe asigurarea unui acces echitabil la meciurile noastre pentru fanii existenți, dar și pentru cei potențiali, și oferim bilete pentru faza grupelor începând de la 60 de dolari, un preț foarte competitiv pentru un eveniment sportiv global major în SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt, conform nypost.com.

„Este important de menționat că, fiind o organizație non-profit, veniturile generate de FIFA din Cupa Mondială sunt reinvestite pentru a stimula dezvoltarea fotbalului în cele 211 asociații membre ale FIFA la nivel global.

De fapt, FIFA se așteaptă să reinvestească peste 90% din investițiile bugetate pentru ciclul 2023-2026 în fotbal, pentru a stimula în mod semnificativ dezvoltarea globală a acestui sport.

Fără sprijinul financiar al FIFA, peste 50% din asociațiile membre ale FIFA nu ar putea funcționa”, a concluzionat oficialul FIFA.

Potrivit The Athletic, FIFA se așteaptă să încaseze 3 miliarde de dolari din vânzarea biletelor la Cupa Mondială.

FIFA a anunțat utilizarea prețurilor dinamice la CM din 2026

Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială de anul viitor vor varia în funcție de faza competiției: un bilet pentru un meci din grupe va fi de la 60 de dolari (270 de lei), în timp ce un bilet pentru finală va costa până la 6.730 de dolari (30.345 de lei).

Cu toate acestea, prețurile biletelor pot suferi modificări în funcție de cerere. Cu cât interesul pentru un meci va fi mai mic, cu atât prețurile vor fi mai ieftine. Dacă mai mulți suporteri își vor exprima dorința de a asista la o partidă, prețurile vor crește pe măsură.

Prețurile dinamice au fost folosite și la Mondialul Cluburilor de anul acesta, când un bilet pentru semifinala dintre Chelsea și Fluminense ajunsese să coste 13,40 dolari, deși costul inițial era de 473,90 dolari.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă”
Campionate
15:48
Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă”
Citește mai mult
Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă”
Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion!
Superliga
15:38
Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion!
Citește mai mult
Noi detalii despre Legea 4 Când ar putea intra în vigoare modificările care permit show-uri pirotehnice și bere pe stadion!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
FIFA Campionatul Mondial bilete preturi zohran mamdani
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:53
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share