Acuză FIFA de lăcomie  Decizia de a utiliza prețurile dinamice la Cupa Mondială a stârnit nemulțumire: „Ofensă adusă jocului”

Zohran Mamdani (33 de ani) a declarat că FIFA pune profitul înaintea fanilor, odată cu introducerea prețurilor dinamice la CM 2026.

Candidatul la primăria orașului New York a lansat și o campanie prin care cere forului să retragă acele prețuri.

FIFA a venit cu un răspuns.

Cupa Mondială din 2026 din Canada, Mexic și SUA se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va avea loc în 11 locații din SUA, trei din Mexic și două din Canada.

Este prima dată când se utilizează prețurile dinamice la Cupa Mondială. Acestea au mai fost folosite și la Mondialul Cluburilor din această vară.

Zohran Mamdani acuză FIFA de lăcomie

Zohran Mamdani, candidatul la primăria orașului New York, și-a exprimat dezamăgirea cu privire la prețurile dinamice care vor fi introduse de FIFA la Campionatul Mondial de anul viitor.

Mamdani a făcut referire, în principal, la faptul că prețurile nu vor fi accesibile multor persoane pentru că, în funcție de cerere, costul unui bilet poate fi foarte ridicat.

„De mult timp mă deranjează faptul că cei care ar trebui să fie administratorii acestui sport au ales de fiecare dată să pună profitul înaintea intereselor celor care iubesc acest sport.

Și ceea ce mă uimește este că cererile pe care le formulăm sunt doar cereri care se referă la ceea ce FIFA a făcut la Cupele Mondiale anterioare.

Și totuși, ceea ce văd cu Cupa Mondială de aici, din Statele Unite, Mexic și Canada, este perspectiva creșterii veniturilor cu aproape 400% față de cele din Qatar”, a declarat Zohran Mamdani, potrivit theguardian.com.

Nu există nicio șansă ca atât de mulți oameni care iubesc atât de mult acest sport să poată merge să vadă meciurile. Acest lucru are un impact real asupra atmosferei Cupei Mondiale și asupra numărului de fani care vor fi prezenți. Zohran Mamdani

Totodată, Mamdani a lansat și o campanie intitulată „Gata cu lăcomia” prin care îi cere forului european să renunțe la prețurile dinamice și să rezerve 15% din bilete la un preț redus pentru localnici.

Zohran Mamdani a îndemnat publicul să semneze această petiție lansată marți și deja a strâns mii de semnături.

Răspunsul FIFA după acuzațiile lui Mamdani

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat, miercuri, pentru ziarul The New York Post, că prețurile dinamice sunt o „practică de piață în dezvoltare” și a anunțat că vor exista bilete cu preț fix pentru anumite categorii de fani.

„Modelul de stabilire a prețurilor adoptat reflectă, în general, practicile existente și în curs de dezvoltare pe piață în țările co-gazdă pentru evenimente majore de divertisment și sportive, inclusiv fotbalul.

Ne concentrăm pe asigurarea unui acces echitabil la meciurile noastre pentru fanii existenți, dar și pentru cei potențiali, și oferim bilete pentru faza grupelor începând de la 60 de dolari, un preț foarte competitiv pentru un eveniment sportiv global major în SUA ”, a declarat purtătorul de cuvânt, conform nypost.com.

„Este important de menționat că, fiind o organizație non-profit, veniturile generate de FIFA din Cupa Mondială sunt reinvestite pentru a stimula dezvoltarea fotbalului în cele 211 asociații membre ale FIFA la nivel global.

De fapt, FIFA se așteaptă să reinvestească peste 90% din investițiile bugetate pentru ciclul 2023-2026 în fotbal , pentru a stimula în mod semnificativ dezvoltarea globală a acestui sport.

Fără sprijinul financiar al FIFA, peste 50% din asociațiile membre ale FIFA nu ar putea funcționa”, a concluzionat oficialul FIFA.

Potrivit The Athletic, FIFA se așteaptă să încaseze 3 miliarde de dolari din vânzarea biletelor la Cupa Mondială.

FIFA a anunțat utilizarea prețurilor dinamice la CM din 2026

Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială de anul viitor vor varia în funcție de faza competiției: un bilet pentru un meci din grupe va fi de la 60 de dolari (270 de lei), în timp ce un bilet pentru finală va costa până la 6.730 de dolari (30.345 de lei) .

Cu toate acestea, prețurile biletelor pot suferi modificări în funcție de cerere. Cu cât interesul pentru un meci va fi mai mic, cu atât prețurile vor fi mai ieftine. Dacă mai mulți suporteri își vor exprima dorința de a asista la o partidă, prețurile vor crește pe măsură.

Prețurile dinamice au fost folosite și la Mondialul Cluburilor de anul acesta, când un bilet pentru semifinala dintre Chelsea și Fluminense ajunsese să coste 13,40 dolari, deși costul inițial era de 473,90 dolari.

